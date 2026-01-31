鋼琴師妻偷吃親表弟貿易董座忍了 她再爆巡演曖昧小王辯「音樂人的感性」

一名鋼琴師人妻連環出軌，最後貿易商丈夫決定訴請離婚。（示意圖，pixabay）

貿易商阿富（皆化名）與鋼琴老師小琴在2015年步入禮堂，育有3個小孩。本該是美滿家庭，卻在2021年大變調，小琴竟與阿富的親表弟大談不倫戀，當時他為了孩子選擇隱忍，選擇跟表弟和解並不告妻子。沒想到小琴在各地巡演時，又與其他男性友人過從甚密，阿富感嘆自己的一再寬容只換來變本加厲，自2024年起與妻子分居，並向法院請求離婚。

妻子劈腿表弟丈夫為何隱忍?

阿富控訴鋼琴師妻子小琴出軌，與他的親表弟搞曖昧，雖然透過DNA確認剛出世的小兒子是親骨肉，但背叛的陰影早已埋下心結。當時阿富為了守護家庭，忍痛吞下綠光，僅向表弟求償30萬元和解，原以為能換來破鏡重圓，怎料妻子卻在么兒還在襁褓時期，於外地巡演期間，再度與不明男子傳出曖昧，讓夫妻關係徹底決裂，從2024年起開始分居。

人妻為何連續劈腿?

小琴在法庭上大吐苦水，聲稱是被阿富的財務壓力與言語暴力逼到崩潰，反控丈夫強逼她做保，常對她口出惡言辱罵她是「賤女人」、「婊子」，害她只能找表弟尋求慰藉。對於後來的曖昧情，她解釋是音樂人的感性使然，在演出時難免有心靈交流，是一時氣氛使然而沒控管好情感。批評阿富漠視孩子利益，一意孤行堅持離婚。然而法官不買帳，認為小琴身為人妻卻多次踰矩，已摧毀婚姻最基本的信任感，判定這段感情已無法修復。

妻子外遇丈夫為何要付扶養費?

雖然婚姻走向終點，但孩子是無辜的。法官參考社工報告後發現，阿富因經商常出差，平時多由小琴照顧孩子。為了不打破現有的生活重心，法院裁定親權由兩人共擔，但實際生活則跟隨母親。另外，法官考量身為公司負責人的阿富，經濟條件優於小琴，須負擔2/3的開銷，每月應支付每位子女14000元扶養費直到成年，扶養費交由小琴代收。

