鋼琴師懷3寶「激戰尪表弟」再偷吃友人：異地工作難免

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pixabay）





台南一名從事鋼琴教學與演出工作的女子，與經營貿易事業的丈夫結婚長達10年，婚後育有3名未子女，原本應是外界眼中的穩定家庭，卻因妻子在婚姻期間多次與他人發展不當關係，最終導致婚姻徹底破裂。丈夫心灰意冷，向法院訴請離婚，台南地方法院審理後，認定夫妻感情已難以維繫，日前判准離婚。

雙方於2015年完成婚姻登記，婚後陸續生育3名子女。（示意圖／翻攝自pixabay）

判決書指出，雙方於2015年完成婚姻登記，婚後陸續生育3名子女。2021年間，女子懷第三胎期間，因生活壓力與情緒困擾，時常向丈夫的表弟傾訴心事，雙方互動逐漸頻繁，並在長時間私下聯繫中產生感情，進而發展成不倫關係。

丈夫得知此事後，考量妻子正值孕期，擔心衝突影響胎兒健康，選擇暫時隱忍並原諒對方。孩子出生後，丈夫仍對血緣關係心存疑慮，遂進行親子鑑定，確認嬰兒確為親生。事後丈夫亦與表弟達成和解，對方支付30萬元作為補償，事件看似暫告一段落。

丈夫得知此事後，考量妻子正值孕期，擔心衝突影響胎兒健康，選擇暫時隱忍並原諒對方。（示意圖／翻攝自pixabay）

然而風波並未就此平息，判決指出，在第3名子女仍年幼之際，丈夫又發現妻子在外地進行音樂相關演出與活動時，與一名身分不明的男子互動曖昧，雙方情感再度失控，已非單純工作往來。此事讓丈夫徹底失望，夫妻關係急速惡化，雙方自2024年起分居，婚姻形同空殼。

女子於法院審理時辯稱，丈夫過去曾對她口出惡言，言語上多有貶抑與羞辱，導致她長期承受心理壓力。她並表示，自己身為音樂工作者，經常在教學、演出或比賽等場合結識理念相近的朋友，異地工作時難免會在空檔與友人交流生活與工作心得，或因氣氛輕鬆而未能妥善控管情感界線，才會出現踰矩行為，並非有意破壞婚姻。

法院認為，女子明知自己具有配偶身分，仍接連數次與他人發生不當情感糾葛，已嚴重侵害婚姻忠誠義務。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過法院認為，女子明知自己具有配偶身分，仍接連數次與他人發生不當情感糾葛，已嚴重侵害婚姻忠誠義務，也徹底瓦解夫妻間的信任基礎。法官指出，雙方長期分居、互信蕩然無存，客觀上已難期待婚姻關係恢復，符合民法所定重大事由，最終判決准許離婚，全案仍可上訴。

