「鋼琴王子」理查．克萊德門11月30日晚 露天為竹北演奏
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方今天下午驚喜宣布，歷經1年的懇邀、規畫，國際知名「鋼琴王子」、「世界上最成功的法國鋼琴家」理查．克萊德門，將在本月底、11月30日晚上7點，在新竹縣竹北縣政6路廣場的星空下，為竹北市而演奏，慶祝竹北即將成為全台灣最大的縣轄市外，也為竹北這個科技之都裡的每一個音樂魂帶來夢幻的樂章。
為了賣這個關子，鄭朝方及其團隊對理查．克萊德門到竹北演出的消息保密到家，直到鄭朝方親自坐在鋼琴前，用雙手指尖流瀉出理查．克萊德門的經典〈夢中的婚禮〉掀起了在場者的尖叫與歡呼，就連造勢記者會壓軸跟鄭朝方四手聯彈〈水邊的阿蒂麗娜〉的竹北成功國中學生朱品叡獲悉後，也忍不住轉頭詢問鄭朝方：「真的嗎？」
鄭朝方說，這個城市慶典音樂舞台，是繼去年邀請到國際級歌后小野麗莎為竹北帶來浪漫的Bossa Nova之夜後，再度打破的地方樂界天花板，邀請到71歲、以融合古典技巧與流行旋律的演奏風格聞名於世的理查．克萊德門，藉著月底他慶祝出道50洲年亞洲巡演的機會，是在台3場中，唯一走出北、高2市音樂廳，也是他近年唯一的戶外演奏場次。
這場名為「一城盛世・高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典・經典永恆音樂會」，也將開放竹北市高中以下學生報名，爭取跟理查．克萊德門同台演出的機會，意者只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選就有機會圓夢。活動前1日，29日鄭朝方則將領軍，跟竹北孩子一起演出特別曲目，向理查．克萊德門致敬並致謝。
