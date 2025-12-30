鋼琴老師「滾燙熱水淋前夫」判5年8月定讞 他痛到裸下身求救險死

尤姓女子「熱水燙前夫」遭判5年8月。（示意圖，資料畫面）

高雄尤姓鋼琴老師與前夫2022年3月發生爭執，趁著前夫在客廳沙發午睡，持滾燙熱水朝他的胸部、頭部淋下，前夫痛到脫褲奪門而出求救，送醫全身近5成面積三度燒燙傷，一度併發急性呼吸衰竭、腎衰竭等，住院3個月才脫離險境。案件上訴至三審，最高法院今（30日）依重傷害罪判尤女5年8月徒刑定讞。

尤女曾經在婚內毆打受害人，受害人聲請法院核發家暴保護令獲准，之後雙方協議離婚，她搬離高雄市前鎮區的住處，但仍會回去拿取物品。尤女2022年3月9日到昔日住處拿東西，前夫邀請她共進午餐，兩人又發生口角，前夫要求她當天必須徹底搬離，讓她心生不滿。

尤女當天看到前夫坐在沙發，以半躺坐姿勢伸直雙腿熟睡，竟拿一大壺熱水朝前夫胸部、四肢淋下，前夫驚醒發現熱水集中在褲襠處，趕緊脫下褲子找里長求救。男子受醫診斷體表面積50至59％燒傷合併40至49％三度燒傷、肥厚性疤痕的傷害，皮膚功能受到永久傷害，且送醫一度出現休克、 急性肝衰竭、急性腎衰竭等情況。

尤女被檢方以家暴殺人未遂罪起訴，一、二審皆認為，尤女雖無前科，但犯後一再飾詞狡辯，也未賠償受害人損失，態度難認良好，且受害人審理期間表示無意原諒尤女，依重傷害罪處5年8月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。





