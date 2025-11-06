鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI

記者鍾釗榛／綜合報導

福斯The new Polo GTI 掀背車。（圖／Volkswagen提供）

Volkswagen正式在台推出The new Polo GTI，以114.8萬元起的限時優惠價開啟小鋼砲新時代。這不只是Polo家族的巔峰代表，更是GTI誕生50週年的壓軸之作，傳承賽道基因、結合現代科技，讓熱血與智慧一次兼得。

The new Polo GTI以114.8萬元起的限時優惠價開啟小鋼砲新時代。（圖／Volkswagen提供）

德製性能再升級

The new Polo GTI搭載2.0升直列四缸TSI渦輪增壓引擎，最大馬力207匹、最大扭力32.6公斤米，0到100km/h僅需6.5秒完成，油耗更能達到每公升15.8公里的實力表現。無論日常通勤或假日山路，這台小鋼砲都能隨時點燃駕馭激情。

The new Polo GTI搭載2.0升直列四缸TSI渦輪增壓引擎。（圖／Volkswagen提供）

跑格細節滿點

外觀上，The new Polo GTI以蜂巢式水箱護罩、GTI專屬紅線頭燈與18吋Faro鋁圈打造強烈辨識度，紅色煞車卡鉗更添戰鬥氣息。車室則以黑色頂篷、經典格紋座椅與烈紅縫線點綴，搭配金屬踏板與GTI專屬門檻飾板，每一眼都在提醒你：這是一台與眾不同的Polo。

福斯The new Polo GTI採用18吋Faro鋁圈。（圖／Volkswagen提供）

智慧駕馭再升級

配備部分導入10.25吋全邏輯數位儀表、IQ.LIGHT智慧燈組與IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，連中央SRS氣囊都標配上陣。科技、安全、駕馭三者兼顧，The new Polo GTI不只是熱血小鋼砲，更是兼具智慧與穩定的完美日常座駕。

導入10.25吋全邏輯數位儀表、IQ.LIGHT智慧燈組與IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統。（圖／Volkswagen提供）

重燃小鋼砲靈魂的火焰

從1970年代一路進化至今，GTI精神始終如一。如今The new Polo GTI再度回歸，以更聰明、更帥氣、更有態度的姿態，讓「熱血」這兩個字再次在街頭燃燒。

福斯The new Polo GTI掀背車。（圖／Volkswagen提供）

