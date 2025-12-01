鋼筆畫捐贈溫馨傳愛 中彰榮家文藝飄香

▲中彰榮家住民致贈鋼筆畫；中彰榮家主任呂德義(右1) 、輔導組長黃秀雲(左1)。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中彰榮家住民吳先生近日捐贈其於早年在大陸四川成都所購買的40幅鋼筆畫給中彰榮家，由家主任呂德義代為受贈，並懸掛於住民房舍的走廊及交誼廳空間，以美化住民的生活空間，讓更多住民與來訪親友欣賞與感受藝術的美好。榮家長輩們對於活潑、鮮明的畫作紛紛感到讚賞，並感謝吳先生願意割愛慨贈榮家布置溫馨的居家環境。

吳先生於113年11月份自費入住中彰榮家安養，剛開始對榮家環境感到陌生，因榮家專業團隊提供了細心的關懷與支持，住民長輩們熱情招呼與往來互動，讓吳先生逐漸融入新環境，也讓他深刻感受到榮家的關愛與溫暖，並讓他體會到榮家並非單純的老人照顧場所，而是一個充滿人情味的家。

吳先生表示，已經把榮家當作是自己的家，因本身興趣係收藏各式各樣的字畫，此次所捐贈的字畫作品來自於四川成都，以鋼筆為主題所創作的字畫作品，鋼筆手繪不同於油畫或是水彩畫的圖像表現，它更加著重於線條的表現；因感念榮家服務及共同營造頤養環境，特定精心裱框畫作後贈送給榮家，希望這些筆觸細膩、生動有趣的畫作能展示於公共區域以增添榮家的藝術氛圍，為住民的生活增添了一份視覺上的愉悅與心靈的慰藉。

中彰榮家呂德義主任表示，這些鋼筆畫不僅是藝術的呈現，更是民眾和其家人情感的具象化。這些作品不僅讓榮家內的公共空間更具人文藝術氣息，也提升了住民的生活品質，讓他們能在日常的生活中，感受到更多的藝術與關懷。為表達對這份珍貴禮物的感謝，榮家也致贈了感謝狀，並表示將持續為住民們創造更多溫馨、愉快的生活環境。