鋼筋市場疲弱 豐興全面平盤

近一週來,雖然國際廢鋼和小鋼胚半成品價格堅挺,且下游買盤也有進場補貨,但因鋼筋市場依然疲弱,價格偏低,受此影響,電爐大廠豐興12日開出的本週盤價,決定廢鋼、鋼筋及型鋼產品,全面維持平盤。

對於本週盤價走勢,豐興業務部協理、也是發言人莊文哲表示,受國内鋼筋市場疲弱影響,鋼筋因無漲價動能,只能維持平盤,後市則看整體需求狀況,及國際原料行情走勢而定。

豐興12日開盤,包括國内鋼筋、廢鋼及型鋼產品基價均維持平盤。國際原料行情方面,除美國大船廢鋼本週無報價外，日本2H廢鋼本週報價持平,每公噸為315美元，但美國貨櫃廢鋼本週報價卻逆勢上漲,每公噸為305美元，另澳洲鐵礦砂上週由每公噸106.5美元,上漲至109.2美元。

豐興分析,國際廢鋼報價小漲持穩,但上週國內廢鋼已調漲,且成品銷售價格仍難拉抬,因此本週國內廢鋼平盤,但鋼筋市場依然疲弱,不像國際小鋼胚及廢鋼價格堅挺,雖然上週鋼筋買盤有進場補貨,且全台均有相當數量成交,但價格依然偏低,該公司決定,本週鋼筋以平盤開出。

豐興進一步分析,大陸預期政策走向偏寬鬆,降準降息成為未來選項,激勵原物料鋼鐵信心,價格走揚,包括鋼胚、螺紋鋼期貨上漲,雙焦期貨及鐵礦砂均同步上漲。

此外,因美國廢鋼收集成本高掛,預期國內報價上漲,且美廢對國際報價堅挺,上週對台報價每公噸上漲5美元,但台灣因鋼筋價格在低檔徘徊,對高價美廢難以承受,故鋼廠少量採購美國廢鋼。

豐興開盤後,廢鋼每公噸牌價維持8,400元,鋼筋每公噸牌價維持16,400元,型鋼每公噸牌價維持23,000元。

