鋼筋市場疲軟 豐興鋼筋有撐平盤

雖然國內鋼筋市場需求疲弱,但因國際廢鋼行情平穩,加上小鋼胚價格堅挺,受此影響,豐興15日開出的本週盤價,包括鋼筋、廢鋼及型鋼產品基價都維持平盤。

對於本週盤價,豐興業務部協理、也是發言人莊文哲表示,國内鋼筋市場依然疲弱,但國際小鋼胚價格堅挺,且近期大陸出口政策也將影響國際行情,因此本週盤價,經謹慎觀察後,決以平盤開出。

國際原料行情方面,豐興指出,近一週來,美國大船廢鋼暫無報價，日本2H廢鋼本週報價持平,每公噸為315美元，且美國貨櫃廢鋼本週報價也持平,每公噸為300美元，另澳洲鐵礦砂上週由每公噸105.7美元,下跌至103.7美元。

莊文哲進一步分析,大陸鐵礦砂和成品,因北方天候進入冬季影響鋼需,且政策面延續,但未祭出更強刺激方案,因此上週大陸鋼品全面小幅度下跌,牽動鐵礦石隨成品下跌,且西芒杜礦砂起運後,心理層面也壓抑鐵礦砂走勢。

惟上週五大陸公布300多項鋼品出口許可制度,預期將造成鋼市心理波動加劇,鋼品出口將有機會獲得壓抑,以致減少對國際行情的擾動,此舉會否導致大陸內地價格承壓,或引導大陸鋼廠減量仍有待觀察。

另業者指出,美國廢鋼收集成本高掛,且冬季已至,成本上升,國內報價上漲,但土耳其鋼品銷售轉軟,消極出手持續壓價,但效果不佳。不過美廢對國際報價堅挺,台灣因鋼筋價格低檔徘徊,對高價美廢難以承受,因此詢價報價均少。

另東京製鐵上週國內維持平盤,關東標換算匯率也平盤,雖日本對亞洲出口報價堅挺,但亞洲地區需求疲弱且成品價格偏低,因此無力採購高價日廢,上週日本對台持平。

豐興開盤後,廢鋼每公噸牌價維持8,200元,鋼筋每公噸牌價維持1萬6,400元,型鋼每公噸牌價維持2萬3,000元。

