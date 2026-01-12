鋼芯彈外購價3倍? 防長:臨時急徵

國防部長顧立雄12日在立法院表示，近年來鋼芯彈用量增加，因為臨時有急徵需求，才需要緊急採購。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

藍委質疑過去我國鋼芯彈可自產自銷，每顆成本才六元，如今卻要外購一顆十八元的子彈，國防部長顧立雄十二日立院備詢指出，受實戰化訓練、義務役恢復、教召延長等影響，國軍年彈藥消耗量自民國一一０年二三四０萬發增至去年五八八一萬發，軍備局也澄清表示，鋼芯彈得標價低於自製成本，且高雄大樹新產線預計九月全量產，並新建底火產線提升戰時韌性。

立法院昨邀請國防部長顧立雄等將官就「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行專案報告並備詢。

國民黨立委馬文君指出，我國的彈藥產線可自產、甚至外銷，且國軍自製鋼芯彈每顆成本只需六元，但國防部卻以平均每顆十八元的價格對外採購，質疑預算的合理性。

顧立雄回應說，近年來鋼芯彈的擊發數從一一一年的二千三百四十萬發提升到去年的四千五百零六萬發，因為臨時有急徵需求，才需要做緊急採購。

顧立雄說，原本在民國一０八年配合兵工廠遷址，當時國防部曾要求各軍種提出需求，在產線搬遷之前趕快生產補足。然而國軍近年的實彈化訓練、恢復一年期徵兵、後備教召延長，導致彈藥消耗量暴增，使儲備量低於標準，因此要外購。

國軍每年的彈藥消耗量，從民國一一０年二千三百四十萬發，增加到去年的五千八百八十一萬發。

軍備局長林文祥中將也說，以這次我方採購的鋼芯彈而言，目前國軍自製的成本是十六點一八元，此次外購得標價是十五點五三元。

至於為何當初國軍替美軍產製子彈，每發僅需六元，顧立雄解釋，當時底火、發射藥、包裝材料、運輸，是由美方負擔，我方僅負責彈頭、彈殼與加工。先後包括兩次合約，時間是民國九十四年至一百年、一０一至一０九年。

立委羅美玲詢問，為何一一一年，軍備局產製五點五六公釐子彈的價格是九點五元？林文祥解釋，那是無鋼芯的普通彈。國防部透露，近二十年陸軍都沒向軍備局委製鋼芯彈。陸軍參謀長陳建義中將說，陸軍政策現在是將普通彈無鋼心的以推陳方式消耗光，未來都只產用鋼心彈。

國防部說明，軍備局將在一點二五兆特別預算下，新造一條年產五千萬枚的底火生產線，戰時可提升到七千萬。