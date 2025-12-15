鋼鐵千金坐擁2億身家！「父植物人+母失智」罹憂鬱症 崩潰動念尋短

記者徐珮華／台北報導

「鋼鐵千金」楊婷婭（楊楊）坐擁新台幣逾2億元身家，長期關注性別平權與動保議題，被外界封為「公益女神」。今（15）日舉辦新單曲〈Come get my love〉記者會，分享自己投入公益的初心，與父親6、7年前過世有關，「不知道人什麼時候會走，所以想把每分每秒都用在有意義的事情上。等我離開的那刻，如果世界能好那麼一點點，我就覺得值得了。」

楊婷婭父親家中從事鋼鐵業。（圖／心動藝能提供）

楊婷婭父親多年前中風導致半身癱瘓，由於雙親都不願聘請看護，她毅然決然辭去加拿大教職返台親自照顧。4年後，父親某次吃飯不慎噎到，病況急轉直下成為植物人；母親當下卻未做出任何處置，不太合乎常理，進一步就醫接受斷層掃描，才發現罹患阿茲海默症，父親也在2年後離世。

面臨父親重病、母親失智的雙重打擊，再加上長期照護壓力，楊婷婭罹患憂鬱症。她坦言自己曾動念輕生，一度打算在加拿大零下16、17度的戶外被凍死，但最終沒有付諸行動。如今多年過去，她靠著心理諮商、瑜珈與冥想逐漸走出低潮，幾年前已不再需要服藥。

楊婷婭坦言曾動念尋短。（圖／心動藝能提供）

目前單身的楊婷婭，被問到是否擔心未來沒人照顧自己，透露曾做過基因檢測，結果顯示失智風險相對低，反而鼻咽癌可能性較高。如今雖偶有低潮，但更深刻體會到「做有意義的事」的重要性，在經紀人兼歌手的金志遙鼓勵下，決定用音樂與舞蹈傳遞信念，也預告明年將與旗下團體「心動宇宙U N V」推出全新音樂作品，持續以自己的力量推廣人文與社會議題。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

