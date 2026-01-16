鋼鐵業維持高稅率 黃建智：對等關稅下修助鋼市回穩

（中央社記者何秀玲台北16日電）台美關稅談判達成對等關稅調降至15%，不過鋼鐵業仍適用美國232條款，關稅維持50%；中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智指出，鋼鐵業出口空間受高稅率壓力，但對等關稅下修對中下游將帶來實質助益，有助鋼市逐步回到穩健、理性發展。

黃建智今天接受中央社記者訪問時表示，美國將對等關稅由20%下修至15%，對多數出口產業是正面進展，有助降低實際稅負，也改善與主要競爭國家的相對條件；不過鋼鋁及多項鋼鐵衍生品仍依232條款課徵50%關稅，鋼鐵產業面臨的結構性壓力並未解除。

他指出，對台灣鋼鐵產業鏈而言，無論是上游鋼捲、單軋廠產品、API鋼管，或扣件等鋼鐵與衍生品，只要直接面向美國市場，還是須承擔50%關稅；對毛利本就有限的鋼鐵產品而言，高關稅嚴重壓縮出口空間，加上美國客戶在地採購趨勢明顯，中小型加工廠仍面臨沉重經營壓力。

不過他認為，對等關稅調降帶來實質差異化影響，對於未納入232條款範圍、或鋼鋁成分占比較低的產品，對等關稅下修至15%，且不再疊加MFN稅率後，實際有效稅率已明顯下降，與日韓、歐盟等主要競爭國回到相同競爭基準；汽車零組件取得232關稅最優惠待遇，稅率水準與日韓齊平，有助維持既有供應鏈與接單動能，至於飛機零組件雖獲豁免，但台灣鋼鐵下游銷美比重不高，對整體鋼鐵需求帶動有限。

他表示，中鋼未來將與鋼鐵公會持續以具體數據向政府反映產業承壓情況，配合產業支持方案，協助業者盤點稅制規則、推動高值化與市場分散，降低對單一市場的依賴。

黃建智認為，隨著關稅不確定性逐步收斂，有助剛性補庫（將庫存補回正常水位）需求釋出，鋼市可望朝穩健方向發展。

單軋廠中鴻向中央社記者表示，先前美國關稅政策影響整體銷售表現，加上中國鋼品低價傾銷，市場競爭加劇；為降低關稅與市場波動衝擊，2025年已調整內外銷比重，提高內銷占比，從原本55%調高至70%。

中鴻指出，雖然鋼鐵關稅政策仍「不到全面樂觀」階段，但對等關稅調降對汽車零組件等下游客戶有正面助益，只要下游回溫，將有助帶動上游需求，中鴻對今年後續幾個月接單持樂觀態度。

鍍面鋼品大廠燁輝表示，2025年受到美國關稅影響，使美國訂單承壓，不過近期隨美國鋼價上漲，客戶對進口鋼品價格接受度提高，美國訂單已有回溫跡象。隨對等關稅方案公布，產業制度可望逐步回到正軌，對今年鋼市發展樂觀看待。（編輯：張均懋）1150116