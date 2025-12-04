鋼鐵業震撼彈！被川普關稅掃到 知名大廠宣布裁員

加拿大安大略省蘇聖瑪麗市的阿爾戈瑪鋼鐵公司（Algoma Steel Group Inc.）於12月1日發布裁員通知。（示意圖／翻攝自pexels）





加拿大安大略省蘇聖瑪麗市的阿爾戈瑪鋼鐵公司（Algoma Steel Group Inc.）於12月1日表示，由於美國總統川普對鋼鐵產業課徵高達50%的關稅，在種種壓力重創之下，他們決定對1000名發布裁員通知，預計將於2026年3月23日正式生效。

根據《CTV News》報導，阿爾戈瑪鋼鐵公司鋼鐵發言人蘿拉・德沃尼（Laura Devoni）表示「這些關稅從根本上改變了競爭環境，嚴重限制公司進入美國市場的能力」，除了發布裁員通知外，他們也計畫會在2026年初關閉高爐及焦化作業，並提前1年轉型為電弧爐（Electric Arc Furnace）進行煉鋼。

事實上，從今（2025）年9月開始，為協助阿爾戈馬應對關稅衝擊，聯邦與省政府將提供5億加幣（約為112.3億新台幣）貸款補助。鋼鐵工人工會2724分會主席比爾・史萊特（Bill Slater）表示，週一的消息對他來說非常沉重，並坦言「想到坐在聖誕節餐桌旁，卻知道自己即將沒有工作，這不是件愉快的事」。

為了提前因應未來可能出現的變局，阿爾戈馬鋼鐵公司強調，接下來將和政府、工會以及地方團體全力合作，替員工提供各項過渡協助。公司坦言，這波調整已經對當地社區造成不小衝擊，但也承諾未來會全力推動轉型，同時持續向外界爭取更公平的鋼鐵貿易環境。

