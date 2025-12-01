鋼鐵爸出手了！「無償辦理」新北警殉職喪葬 背後關鍵原因曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

鋼鐵爸以幫助弱勢聞名。（圖／翻攝自臉書）

經營葬儀事業的「鋼鐵爸」阮橋本，以幫助弱勢而聞名，不時就會更新生活狀態的他，近日，在社群中拋出一項重大承諾，表明往後只要有新北市基層警員因公殉職，所有相關葬禮事宜，他都會無償辦理，至於為何會有這樣的想法，鋼鐵爸全說了。

鋼鐵爸指出基層的警員每日長達12小時，除了要承受日夜顛倒的壓力之外，還必需要處理社會上形形色色的事情，他們的付出讓鋼鐵爸十分感動，更是打從心裡感到敬佩，因此他才決定許下承諾，鋼鐵爸表示想要將這份諾言獻給每天堅守崗位的基層英雄，以此對他們表達誠摯的感謝。

不過鋼鐵爸也希望「實現承諾」這天不要到來，「願英雄們都平安無事」，最後，鋼鐵爸強調，所有言論都是出自於他個人意願，希望外界不要做過多揣測，貼文曝光之後，一票網友湧入支持鋼鐵爸的想法，直喊他「功德無量」、「鋼鐵爸一生平安順心」。

鋼鐵爸承諾未來無償辦理新北殉職警員喪葬。（圖／翻攝自臉書）

