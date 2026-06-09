鋼鐵爸淚灑節目現場憶喪子之痛 北宜公路飆車輕生「11根肋骨斷裂」
【緯來新聞網】由謝震武律師主持的高點綜合台法律節目《震震有詞》，日前邀請資深媒體人許聖梅、臨床心理師李介文、律師張琬萍，以及殯葬業者「鋼鐵爸」，共同探討因衝動報復引發的遺憾。節目中「鋼鐵爸」痛心回憶2015年面臨兒子車禍身亡的錐心之痛，坦言當時被恨意蒙蔽，一度企圖手刃肇事者的兒子以牙還牙，更因走不出悲傷選擇在北宜公路飆車輕生，導致11根肋骨斷裂。提及當年在急診室看到兒子的慘狀，鋼鐵爸在棚內數度哽咽，連錄影當天坐在台下的太太也默默拭淚，現場氣氛令人鼻酸。
殯葬業者「鋼鐵爸」日前受邀錄製法律節目《震震有詞》，在節目中痛定思痛分享當年面對兒子車禍驟逝的痛苦經歷。（圖／高點綜合台提供）
回想事發當天，鋼鐵爸接到急診室電話趕往醫院，映入眼簾的卻是孩子躺在擔架上全身是血、當場被撞死的殘酷現實。巨大的憤怒與悲痛讓他失去理智，在醫院立刻打了兩通電話給友人，分別要對方帶槍與毒品過來。幸運的是，趕到醫院的友人深知會鬧出人命，掉頭就走並未交出槍枝，鋼鐵爸在節目中感激地說：「我很謝謝他當時沒有給我槍，不然我一定會去找肇事者算帳。」
然而，喪子之痛仍將他推向深淵。曾有吸毒前科的鋼鐵爸，原本已在2014年成功戒毒，怎料兒子突然離世，讓他再度沉淪，甚至拿兒子的死當藉口繼續吸毒。在罪惡感與思念的雙重折磨下，他認為自己不配為人父，憤而騎車前往北宜公路狂飆尋短，導致連人帶車噴飛、斷了11根肋骨。命懸一線的他，在醫院時竟又耐不住毒癮躲進廁所吸食，卻因吸太大口嗆到、牽動肋骨劇痛。在身體與心靈的極限折磨下，他這才痛下決心徹底戒斷毒癮。
鋼鐵爸將兒子次在身上紀念。（圖／高點綜合台提供）
談及肇事者，鋼鐵爸至今仍難掩憤怒，為了宣洩恨意，他在頭頂刺上具有復仇含意的圖案，包括一隻大眼睛、八爪章魚及白眼狼。此外，他也將兒子的長相刺在腰腹，並將骨灰製成戒指。鋼鐵爸更在節目中坦承，曾兩度帶著刀具前往肇事者兒子的上班地點外面埋伏，企圖讓對方體會相同的喪子之痛，但每一次站在現場，看著對方的孩子，他就會忍不住原地狂哭，心想「爸爸是人，不是畜生」，最終選擇轉身離開。
從事殯葬業的他表示，以前服務家屬只當成工作，直到自己經歷「白髮人送黑髮人」，才真正學會同理心。在朋友的提醒與轉念下，鋼鐵爸於2016年以兒子的名字成立救援協會，多年來與藝人顏正國一起救助上千個弱勢家庭，總共花費高達2000多萬。雖然耗盡家產，但他甘之如飴，欣慰地表示能把兒子的名字持續留在世上並幫助更多孩子，成功的以大愛化解了心中的恨意。
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