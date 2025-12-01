鋼鐵爸突喊新北警「殉職喪葬全無償辦理」！「出手關鍵」逼哭萬網

生活中心／曾郁雅報導



面對社會時事常站出來表態的「鋼鐵爸」阮橋本，經營禮儀社的他不時主動幫助弱勢群體，收穫不少網友支持，上月30日鋼鐵爸突發宣布：「凡是新北市基層警員，不幸因公殉職，葬事宜，我全程無償辦理」，用以表達自己對堅守崗位的基層英雄們，最深切的支持與感謝，此言一出馬上吸引超過萬名網友到場表達支持，留言感嘆：「功德無量！」。









鋼鐵爸突宣布新北警「殉職喪葬全無償辦理」！親揭「出手關鍵」萬網淚：功德無量

「鋼鐵爸」阮橋本無償承諾，替新北殉職基層警員全程辦理葬禮。（圖／翻攝自鋼鐵爸@臉書）

「鋼鐵爸」阮橋本於昨（11月30日）發文宣布：「即刻起，凡是新北市基層警員，不幸因公殉職，葬事宜，我全程無償辦理」，他提到基層的警員每日長達十二小時，還必須承受日夜顛倒的巨大壓力，更要處理社會上形形色色的繁雜事務，這樣巨大的付出和犧牲，實在令人無比心疼與敬佩，阮橋本重申承諾：「我鋼鐵爸，願以這份承諾，獻給所有堅守崗位的基層英雄們，表達最深切的支持與感謝！」，不過他也強調雖然立下承諾，但自己最大的願望還是「願英雄們都平安無事」。

鋼鐵爸突宣布新北警「殉職喪葬全無償辦理」！親揭「出手關鍵」萬網淚：功德無量

鋼鐵爸強調自己做此決定是感念員警長時間高壓付出，盼用行動致上最高敬意，並補充本次宣言與選舉無關。（圖／翻攝自鋼鐵爸@臉書）



同時阮橋本也鄭重聲明這次宣布跟選舉無關：「本人阮橋本鋼鐵爸，在此鄭重聲明，此生將不再參與任何形式之選舉」，自己的決定就是「純粹之個人發願」，希望各方停止不必要的聯想或將其與選舉話題掛鉤，阮橋本貼文一曝光，馬上就吸引超過1.9萬名網友到場支持，許多網友也感嘆：「鋼鐵爸功德無量」、「鋼鐵爸一生平安順心」、「雖然不願意發生，但是我很感謝你」、「謝謝您如此重視基層員警，做他們的後盾」、「鋼鐵爸辛苦了」、「不發生憾事最好，謝謝鋼鐵爸的霸氣！！」、「令人敬佩」。





原文出處：鋼鐵爸突宣布新北警「殉職喪葬全無償辦理」！「出手關鍵」萬網看淚：功德無量

