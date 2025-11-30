鋼鐵爸鄭重宣布！新北警員殉職「我全程無償辦理」：獻給基層英雄

鋼鐵爸宣布新北員警殉職時，將協助全程無償辦理葬事宜。（資料照，陳俊吉攝）

經營葬儀事業的「鋼鐵爸」阮橋本經常幫助弱勢，累積不少好名聲。鋼鐵爸今（30）日突然宣布，凡是新北市基層警員不幸因公殉職，「葬事宜我全程無償辦理」，原來他心疼基層警員每日工時長達12小時，還必須輪班、處理社會上繁雜事務，因此決定藉此對基層英雄表達支持與感謝，貼文曝光後引發熱議。

鋼鐵爸在臉書粉專發文表示，「即刻起，凡是新北市基層警員不幸因公殉職，葬事宜我全程無償辦理」，鋼鐵爸提到，基層警員每日工時長達12小時，還必須承受日夜顛倒的巨大壓力，更要處理社會上形形色色的繁雜事務，這樣巨大的付出和犧牲，令人無比心疼與敬佩，「我鋼鐵爸願以這份承諾，獻給所有堅守崗位的基層英雄們，表達最深切的支持與感謝」。

對此，許多網友紛紛回應，「本哥棒棒的」、「雖然不願意發生，但是我很感謝你」、「鋼鐵爸功德無量」、「隨喜功德」、「謝謝您如此重視基層員警，做他們的後盾」、「鋼鐵爸辛苦了」、「謝謝鐵爸為警察勞心勞力！」、「感謝鋼鐵爸的善心！無私付出！」、「謝謝鋼鐵爸…他們這些基層員警真的很辛苦」。

另外也有人提到，雖然鋼鐵爸的愛心確實，不過行業特殊，希望沒有人會遇到這種狀況，「謝謝你，但希望沒有員警需要你」、「謝謝鋼鐵爸為警察人員無私奉獻的愛！也祈禱這樣的憾事愈來愈少發生」、「啊⋯我反而希望不會有人用得到」。

