鋼鐵爸震撼宣布「不再參與任何公職選舉」 心聲全說了：過程已足夠精彩

記者趙浩雲／台北報導

鋼鐵爸阮橋本。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）

殯葬網紅「鋼鐵爸」今（14）日透過社群正式宣布，自己此生將不再參與任何公職選舉，結束過去投入政治選戰的人生階段。他坦言年過56歲後重新回望人生，認為最珍貴的成就已不再是選票上的數字，而是家人圍坐餐桌時的笑聲，未來將把重心放在家庭與公益行動上。

鋼鐵爸表示，過去曾懷抱熱血投入新北市議員選舉，雖然未能進入體制，但那段拼搏過程已讓他無愧於心，也在過程中重新認識自己。他形容，雖然沒有當選，但那段選戰旅程「已足夠精彩」。

隨著父親逐漸年邁、外孫女慢慢長大，鋼鐵爸也深刻體悟人生價值的轉變，「人生最珍貴的成就，不再是選票上的數字，而是家中餐桌上的笑聲。」他坦言，曾經參與選戰的熱血，如今已轉化為對生活的體悟。鋼鐵爸也正式宣告，未來將把所有精力留給家人，享受含飴弄孫的天倫之樂，過著恬靜而踏實的家庭生活，同時也感謝過去一路支持他的親友與粉絲。

雖然告別選舉舞台，鋼鐵爸仍強調，自己會持續救援協會的工作投入公益行動，「取之於社會、回饋於社會」，希望用實際行動守護台灣這片土地，讓愛如暖陽般散播到社會每個角落。

