「鋼鐵爸」宣布無償辦理新北殉職警後事 網淚讚：真英雄

「鋼鐵爸」阮橋本宣布即刻起，凡是新北市基層警員不幸因公殉職，其喪葬事宜將由他本人全程無償辦理。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）





以關懷弱勢和社會公益聞名的「鋼鐵爸」阮橋本，於昨（30）日透過臉書正式宣布一項莊嚴的承諾，即刻起，凡是新北市基層警員不幸因公殉職，其喪葬事宜將由他本人全程無償辦理。

鋼鐵爸強調，做出此承諾是為了向所有堅守崗位的基層英雄們表達最深切的支持與感謝，他指出，基層警員每日工時長達12小時，必須承受日夜顛倒的巨大壓力，更要處理社會上形形色色的繁雜事務，實在令人心疼與敬佩。

鋼鐵爸表示，「我鋼鐵爸，願以這份承諾，獻給所有堅守崗位的基層英雄們」，儘管立下這份沉重的承諾，他更透露，最大的願望是「承諾永不發生，願英雄們都平安無事」。

廣告 廣告

此外，為避免外界聯想，鋼鐵爸鄭重聲明，此一決定純屬個人發願，並強調此生將不再參與任何形式之選舉，懇請停止將此承諾與選舉話題掛鉤。

消息曝光後，許多網友紛紛表示，「鋼鐵爸功德無量」、「謝謝有鋼鐵爸，台灣感到越來越美好」、「謝謝鐵爸為警察勞心勞力！」、「你才是真英雄」、「謝謝鋼鐵爸重視警員！」，另外，更吸引新北市議員黃淑君留言道「謝謝我大哥」並附上愛心符號。

更多東森新聞報導

守護香港毛孩！汪喵星球啟動宏福苑受災寵物援助行動

幼幼基金會感恩餐會 金馬影后陳淑芳溫暖現身

支持偏鄉教育 東森幼幼幸福守護5號車啟程

