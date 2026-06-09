「鋼鐵爸」痛失愛子飆車撞斷11根肋骨 曝驚悚復仇計畫：曾拿刀埋伏肇事者兒子
由謝震武律師主持的法律節目《震震有詞》日前邀請資深媒體人許聖梅、臨床心理師李介文、律師張琬萍，以及殯葬業者「鋼鐵爸」，共同探討因衝動報復引發的種種遺憾。節目中「鋼鐵爸」痛心回憶2015年面臨兒子車禍身亡的錐心之痛，坦言當時被恨意蒙蔽，一度想要「手刃肇事者兒子」以牙還牙，更因走不出悲傷選擇在北宜公路飆車輕生、導致11根肋骨斷裂。提及當年在急診室看到兒子「腿只剩一層皮連著」的慘狀，鋼鐵爸在棚內數度哽咽，連錄影當天坐在台下的太太也默默拭淚，現場氣氛令人鼻酸。
喪子之痛重啟吸毒惡夢 飆車自殘斷11根肋骨
回想事發當天，鋼鐵爸接到急診室電話趕往醫院，映入眼簾的卻是孩子躺在擔架上全身是血、當場被撞死的殘酷現實，「我不敢相信這是我兒子，只能一直哭。」當下巨大的憤怒與悲痛讓他失去理智，在醫院立刻打了兩通電話給友人，一通要對方帶槍來，一通要對方帶毒品來。幸運的是，趕到醫院的友人看到鋼鐵爸痛哭與擔架上的慘狀，深知會鬧出人命，掉頭就走並未交出槍枝。鋼鐵爸在節目中感激地說：「我很謝謝他當時沒有給我槍，不然我一定會去找肇事者算帳。」
然而，喪子之痛仍將他推向深淵。鋼鐵爸坦言曾有吸毒前科，2014年赴中國大陸成功戒毒，2015年回台後原本維持正常作息、專心陪伴家人，怎料兒子突然離世，讓他再度沉淪，甚至拿兒子的死當藉口繼續吸毒。在罪惡感與思念的雙重折磨下，他認為自己「不配為人父」，憤而騎車前往北宜公路，一邊狂飆一邊痛哭，在一個左彎處以極低車身壓車，連人帶車當場噴飛狂滾。
「停止後看到手上綠色液體，以為自己死了。」清醒後的鋼鐵爸感受到呼吸劇痛，送醫檢查發現足足斷了11根肋骨，所幸命大未往內插。命懸一線的他，在醫院時竟又耐不住毒癮，躲進廁所吸毒，卻因吸太大口當場嗆到、牽動肋骨劇痛。在身體與心靈的極限折磨下，他痛飆一連串髒話後將毒品扔掉，下定決心「不想再吸了」，就此徹底戒斷毒癮。
頭頂刺青宣洩恨意 兩度持刀埋伏仇家子
談及肇事者鋼鐵爸至今仍難掩憤怒，為了宣洩無法動搖的恨意，鋼鐵爸在頭頂刺上具有復仇含意的圖案：一隻能瞪著肇事者到死的大眼睛、能將對方勒到窒息的八爪章魚，以及一隻希望痛咬對方的「白眼狼」，他說：「可見我心裡有多怨！」此外，他也將兒子的長相刺在腰腹，並將骨灰製成戒指，誓言一輩子保護兒子。
鋼鐵爸更在節目中坦承，曾帶著生魚片刀與西瓜刀，兩度前往肇事者兒子的上班地點外面埋伏，企圖手刃對方的小孩，想讓肇事者體會相同的喪子之痛。但每一次站在現場，看著對方的孩子，鋼鐵爸就會忍不住原地狂哭，「我在心裡跟兒子對話，爸爸是人，不是畜生。」最終轉身離開。
轉念成立救援協會 散盡家產救助千戶弱勢
從事殯葬業的他表示，以前服務家屬只當成工作、沒有溫度，直到自己經歷「白髮人送黑髮人」，才真正學會同理心。在朋友的提醒與轉念下，鋼鐵爸於2016年以兒子的名字成立救援協會，多年來與藝人顏正國一起救助上千個弱勢家庭，總共花費高達2000多萬。雖然耗盡家產，但他甘之如飴，欣慰地說：「把兒子的名字持續留在世上，我很開心，也因為這樣認識了更多孩子。」以大愛化解恨意，感動全場。
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