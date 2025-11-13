鋼鐵直男成妖嬌「變裝皇后」 許瑞奇入圍金馬準影帝！提前2年做角色功課

許瑞奇在《好孩子》的細膩真摯演技被視為本屆金馬影帝大黑馬。甲上娛樂提供

32歲的新加坡最年輕視帝許瑞奇，憑藉《好孩子》入圍本屆金馬獎最佳男主角獎，片中飾演變裝皇后「阿好」，許瑞奇提前兩年開始做角色功課，不僅成為原型人物阿真的臨時司機，陪跑場、表演，還觀察阿真生活最真實的一面。

許瑞奇說：「我需要先吸收她（阿真）的能量，看她怎麼鎮場、怎麼面對觀眾，才能說服自己『我是最美的』。」《好孩子》導演王國燊看中許瑞奇「演什麼像什麼」的特質，成功讓原本很鋼鐵直男的許瑞奇，搖身變成妖艷毒舌的變裝皇后「阿好」。

日前王國燊及許瑞奇、路斯明現身金馬影展映後座談，與觀眾面對面交流，分享原型人物阿真的真實故事與拍攝心路歷程。許瑞奇笑說，導演一開始也擔心他太「直男」撐不起這個角色，「但我知道只要信念足夠強，就能讓大家相信」。

《好孩子》導演王國燊（左起）與許瑞奇、路斯明日前現身金馬影展映後座談，與觀眾面對面交流。甲上娛樂提供

許瑞奇從一開始單純模仿肢體、說話與反應，到後來內化練就肌肉記憶，連心理狀態都調整到位，果然電影開頭第一場脫口秀戲，就讓導演信服不已。而路斯明則飾演阿好的男友兼最強後盾David，總是默默陪伴、不求回報的無私表現，也令觀眾暖在心頭印象深刻。

路斯明（右）在《好孩子》中飾演許瑞奇的男友兼最強後盾。甲上娛樂提供

驚見本尊PO臉書求救文！成導演創作靈感

王國燊表示，創作靈感來自與阿真的真實交流：「我在拍《男兒王》時認識阿真，她是那部電影的顧問。某天她在臉書上求救，說媽媽在廁所跌倒滿臉是血，我才知道她的母親罹患失智症。」

許瑞奇（左）、洪慧芳飾演母子。甲上娛樂提供

王國燊進一步指出，後來阿真對他說：「像我這樣的人，應該是上天派來照顧我媽媽的。」這句話深深觸動了他，也成為創作《好孩子》的契機，「身為變裝皇后，阿真長期承受異樣眼光；而母親罹患失智後，同樣面對社會的不理解。那種被誤解與孤立的感覺，讓我覺得他們的故事必須被說出來」。



