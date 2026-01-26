【鋼鐵英雄】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：靈魂救贖、珠光蓮花、早期教育削弱
《聯盟戰棋》開發團隊今（26）日在測試服釋出 16.4 版本首波更新內容，針對安比薩及飛斯等四費英雄進行調整，並推出「鋼鐵英雄」、「進入虛空」、「暮光試煉 II」全新增幅裝置，而世界符文即將在重製後回歸，並把獎勵改為提供經驗值。預計在 2 月 4 日正式上線。
《聯盟戰棋》16.4 PBE 測試服版本更新資訊（1/24 至 1/25）
英雄
四費單位
安比薩
技能：重擊對坦克類型的單位造成額外 40% 傷害
飛斯
機制調整：現在技能跳躍後盡量避開坦克及鬥士單位
增幅裝置
早期教育
初始額外獲得傷害加成：8% ⇒ 5%
鈍化
每階段獲得生命值：1200 ⇒ 1500
活火爐
立即獲得一個神器鐵砧，並在進行十場玩家對戰後再獲得神器鐵砧 ⇒ 進行九場玩家對戰
靈活變通
每個徽章提供的生命值：20 ⇒ 35
化為魔像
每階段獲得生命值：1000 ⇒ 1300
珠光蓮花
暴擊率：35% ⇒ 25%
靈魂救贖
提供友軍單位回復效果：10% 已損失生命值 ⇒ 7.5% 已損失生命值
雙生守衛
增加護甲和魔防：40 ⇒ 50
頂裝
刷新次數：5 ⇒ 10
高效率購物
將提供額外 4 金幣
增幅裝置重製
世界符文
重製前：獲得 2 枚隨機地區的特性徽章，啟動 4 項地區特性並進行 4 場玩家對戰，獲得強大獎勵
重製後：獲得2 枚隨機地區的特性徽章。每場玩家對戰後獲得 2 經驗值，如果有 4 個或更多地區特性處於啟動狀態，則提升至 4 經驗值
全新增幅裝置
鋼鐵英雄
獲得三個五費單位。你的非五費單位將會獲得 8% 傷害減免
進入虛空
在戰鬥開始 8 秒後，你的單位將會獲得 5% 額外物理及魔法傷害加成。之後每秒會使這個加成翻倍，最多八倍。
暮光試煉 II
獲得兩個趙信及嗜血者。我方最強大的趙信持續攻擊鄰近敵軍，並加以處決。以三星英雄進行五次玩家戰鬥後，解鎖薩亨。他將取代趙信並繼承其道具。在接下來的三個階段開始時獲得次級英雄複製器
延伸閱讀：
其他人也在看
So-net 新春生放送 2/6 登場！人氣男團 VERA 蔡朕、孟維攜安娜李擔綱主持
台灣碩網網路娛樂（股）公司（So-net Entertainment Taiwan Limited）將於 2/6（五）晚上點進行「So-net 新春生放送」，並攜手人氣男團 VERA 成員蔡朕、孟維以及活躍日本台灣的歌手藝上報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
從「誰擁有 AI」到「誰主導入口」：Apple × Google × Gemini重寫媒體分配權後對台灣有線電視的衝擊與可能的反擊路線
如果我們只把 Apple×Google×Gemini 這件事理解成「Apple 找 Google 代工 Siri」、「Google 把 Gemini 賣給 Apple」，那我們就會看錯重點。真正正在發生的，是更典型也更危險的一種權力重組：AI 模型正在商品化，入口正在壟斷化。而媒體與有線電視產業最終失去的，往往不是內容，而是「被觀眾先想到、先打開、先詢問」的那個位置。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
5歲童胸肺反覆積水 罹罕見全身性卡波西樣淋巴管瘤
（中央社記者曾以寧台北26日電）23歲楊姓學生從5歲就曾因肺部積水住院，9歲起反覆發生胸部積水、心包膜積水和血小板低下等問題。直到國中時，才由北榮確診是全球不到100例的「全身性卡波西樣淋巴管瘤」。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
為賴瑞隆抱不平 蔡秉璁列數據反擊「沒聲量」說法
針對國民黨台北市議員李柏毅近日在政論節目中評論高雄選情，並指稱立委賴瑞隆「沒聲量」，高雄市第三選區市議員參選人蔡秉璁今天（26日）出面回應，批評相關說法是「坐在台北攝影棚上報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
美國南韓同意深化核動力潛艦合作 以加強嚇阻北韓
（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓國防部表示，部長安圭伯與來訪的美國戰爭部政策事務次長柯伯吉（Elbridge Colby）今天舉行會談時同意，雙方將在首爾發展核動力潛艦上深化合作。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
英超》庫尼亞絕殺助曼聯戲劇性逆轉 兵工廠爭冠之路受挫
英格蘭超級聯賽當地週日上演一場峰迴路轉的關鍵戰役，作客的曼聯靠著巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）在終場前3分鐘的一記精彩遠射，以3比2絕殺榜首球隊兵工廠，沉重打擊了後者的爭冠氣勢。這場勝利不僅是曼聯自2017年12月以來首次在酋長球場取勝，也令兵工廠自去年12月以來的連13場不敗走勢戛然而止。兵工廠在開賽後佔據主動，並於第29分鐘幸運取得領先。薩卡（Bukayo Saka）右路傳中，曼聯後衛馬丁尼茲（Lisandro Martinez）在解圍時不幸將球撞入自家大門。然而，兵工廠的領先優勢未能維持至半場結束。第37分鐘，中場馬田·蘇維門迪（Martin Zubimendi）一次毫無威脅的回傳嚴重失誤，被曼聯前鋒拜恩·姆貝烏莫（Bryan Mbeumo）截獲，後者冷靜盤過門將拉耶（David Raya）後射入空門，為客隊扳平比分。下半場戰況更加激烈。曼聯於第50分鐘反超比分，B.費南德斯（Bruno Fernandes）策動攻勢，多古（Patrick Dorgu）接應後於20碼外起腳，皮球直飛網角。兵工廠其後大舉反撲，並於第84分鐘靠著一次角球攻勢，由梅里諾（Mikel Mer麗台運動報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
WEF》從「物理智慧」到「AI移民」，聊天機器人後的下一波革命
在格陵蘭等地緣政治議題進逼下，2026年的世界經濟論壇（WEF）上，人工智慧不再是首要焦點，但依然滲透到各大對談中，且論述範圍更加拓展到治理、風險，以及對社會的影響。人工智慧的下一階段可能如何演進？為何歷史學者哈拉瑞認為我們需要正視「AI移民」的前景？人工智慧被認為是將人類社會推入下一輪生產力革命的遠見雜誌 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
英超》兵工廠遭逆轉英超爭冠添變數 阿爾特塔：必須展現回應能力
兵工廠教練阿爾特塔（Mikel Arteta）在球隊以2比3遭曼聯逆轉後，嚴正要求子弟兵必須展現出足以應對爭冠壓力的堅韌性格。這場敗仗為英超聯賽冠軍之爭注入了新的懸念。此役過後，兵工廠的榜首優勢縮減至僅領先第二名的曼城及第三名的阿斯頓維僅4分。阿斯頓維拉週日以2比0擊敗紐卡索聯。阿爾特塔賽後表示：「勝負差距極其微小，而我們自己讓這個差距變得更小。現在我們必須作出回應，證明我們是由什麼造就的。今天我們未達應有水準，並為此付出代價。我們是自己將勝利拱手相讓。」他進一步分析：「我們給予對手一個不尋常且令人痛苦的失球，而他們則憑藉兩個精采時刻、射入難以置信的入球。我們並未處於最佳狀態。前30分鐘我們完全掌控比賽並取得入球，但之後多次在重要區域丟失控球權。我們開始失去控制力和主導權，比賽變得混亂。」這是兵工廠自去年12月不敵維拉後，各項賽事13場以來的首場敗仗，同時也是自5月負於伯恩茅斯後，各項賽事18場主場比賽的首敗。儘管兵工廠仍掌握爭冠主動權，但此前對利物浦和諾丁漢森林的兩場和局已引起球迷憂慮，此次失利無疑為阿爾特塔的球隊再次敲響警鐘。阿爾特塔自2020年足總盃後再未帶領球隊贏得獎盃，而22麗台運動報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
朱宗慶打擊樂團東歐巡演 觀眾掌聲口哨聲齊飛
（中央社記者趙靜瑜台北26日電）朱宗慶打擊樂團成軍40年啟動國際巡演，首度受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節，演後觀眾口哨聲與掌聲齊飛，充分展現東歐觀眾特有的熱情。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
備戰北極圈賽事！「一哥」陳彥博上坡模擬訓練竟「倒退魯」影片曝光
體育中心／綜合報導台灣「超馬一哥」陳彥博近期積極備戰北極圈賽事，昨（1/25）在個人社群po出一段上坡模擬訓練片段，吸引大批粉絲留言加油打氣。FTV Sports ・ 14 小時前 ・ 發表留言
《Garena® 三角洲行動》參展 2026 台北國際電玩展 人氣實況主、Coser 及創作者齊聚現場
AAA 級搜打撤戰術射擊鉅作《Garena® 三角洲行動》今（26）日宣布將於 1 月 29 日至 2 月 1 日參展台北國際電玩展 （Taipei Game Show，TGS）。本次展出以搶先體驗將於 2 月初正式推上報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
涉嫌掏空台鹽綠能4億！陳啓昱今1200萬交保
前台鹽董事長陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能，台南地方法院26日裁定陳啓昱以1200萬元交保，前台鹽綠能總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁則各以700萬元獲准交保。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
霍諾德赤手登頂101 天氣風險：看見藍天相當感動
（中央社記者張雄風台北26日電）美國攀岩好手霍諾德完成赤手登頂台北101壯舉。協助預報天氣的天氣風險公司透露，最初製片團隊聯繫時，並未言明是為這項挑戰，預訂日因天氣延期，最後能看見藍天真的相當感動。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
韓職/巨人球星來台前夕爆醜聞 遭控不甩妻小
樂天巨人主戰牛棚投手鄭哲元昨（25日）隨隊來到台灣參加春訓，不過在來台前一天，他的妻子卻在社群平台上爆料，夫妻倆在育兒與經濟問題上存在衝突，指控男方把錢都花在自己身上。更令人感到意外的是，這篇爆料文是在兩人辦完婚禮後一個月所發生的。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
斯威雅蒂直落二輕取對手晉8強 力拚澳網女單首冠
（中央社墨爾本26日綜合外電報導）波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳網女單第4輪以6比0、6比3直落二強勢表現，擊敗澳洲地主選手殷格里斯，晉級8強賽。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
《熱門族群》電信三雄釋商機 台廠歡呼
【時報-台北電】電信三雄2026年行動網路建設釋出龐大採購商機。中華電信（2412）2026年聚焦擴建2100MHz頻段的5G基地台、同時小規模建置SA示範場域，為6G預作準備。台灣大（3045）2026年將導入5G Advanced（5GA），預計再提升15％ 5G容量。遠傳（4904）規畫今年5G網路升級、導入多項5GA功能，同時積極布局SA獨立組網技術。 中華電信近三年行動資本支出約83.8億元至111.5億元。中華電信表示，2026年行動網路建設支出與近年相當，台灣大及遠傳強調，2026年資本支出待法說會公布。惟法人推估，電信三雄2026年行動網路建設，可望釋出約250億元的採購商機，諾基亞、愛立信等設備廠受惠最大，而兩大廠長期合作夥伴聯發科、台達電、鴻海、中磊、智邦、啟碁、正文、合勤控、智易、昇達科、台郡等台系業者亦將雨露均霑。 5G SA是6G的必經之路，中華電信表示，2026年行動網路建設除了聚焦2100MHz頻段的5G基地台建設，亦將視技術發展、市場趨勢及業務需求，適時的導入5G SA服務。4G、5G基地台數皆已各超過2萬座，業界最多。中華電信今年要把Pre-6G智慧應時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果天貓推限量促銷，iPhone Air最高降2500人幣
MoneyDJ新聞 2026-01-26 10:13:20 新聞中心 發佈綜合港媒及陸媒報導，蘋果中國官方旗艦店開啟新年大促銷活動，其中，iPhone Air大降價引發關注。據蘋果天貓旗艦店顯示，自1月25日20:00起至2月11日23:59:59止，蘋果將開啟2026年天貓年貨狂歡季。其中，原價7,999元(人民幣,下同)256G的iPhone Air，官方立減2,000元，搭配「國補」後，到手價5,499元起。 其他產品也有300到1,200元不等的優惠，包括仍在熱銷的iPhone17 Pro/17 Pro MAX，最高可優惠300元；MacBook Air最高優惠1,200元，iPad Air最高優惠1,000元；其他促銷產品還包括Apple Pencil和AirPods，降價100元到300元不等。蘋果官方旗艦店為此次優惠活動共計準備約20萬支iPhone17 Pro/17 Pro MAX，1萬3千支iPhone Air，7,300台MacBook Air(M4晶片)，2萬台iPad Air，6,000台iPad mini等，售完即止。 公開資料顯示，去年10月22日，iPhoMoneydj理財網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026秋冬巴黎男裝週名人一覽：王嘉爾、孔劉、金旻奎、鉉辰……各界男神齊聚巴黎
2026秋冬巴黎男裝週於2026年1月20日開跑，各大時裝屋陸續揭曉全新2026秋冬男裝系列，並邀請多位明星前來參與，每個品牌的嘉賓加起來，陣容可謂十分浩大！有哪些男神已經亮相？帶來什麼樣的時髦造型？本篇將持續更新。延伸閱讀：2026秋冬米marie claire 美麗佳人 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
「海賊王」不受重視？球迷嘉年華竟沒邀他！海盜老將發文怒嗆球隊
體育中心／丁泰祥 報導「海賊王」Andrew McCutchen，17年大聯盟生涯，有12年(分兩個時期)是效力於海盜隊，雖然39歲的他還無意退休，但海盜至今沒有續約，他還是自由球員，而台灣時間星期天，球隊年度的球迷嘉年華，McCutchen竟沒被邀請出席，讓他感到很不爽，在社群網站上怒批老東家。FTV Sports ・ 16 小時前 ・ 發表留言