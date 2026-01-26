【鋼鐵英雄】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：靈魂救贖、珠光蓮花、早期教育削弱

《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本首波更新內容（圖片來源：《英雄聯盟》）



《聯盟戰棋》開發團隊今（26）日在測試服釋出 16.4 版本首波更新內容，針對安比薩及飛斯等四費英雄進行調整，並推出「鋼鐵英雄」、「進入虛空」、「暮光試煉 II」全新增幅裝置，而世界符文即將在重製後回歸，並把獎勵改為提供經驗值。預計在 2 月 4 日正式上線。

《聯盟戰棋》16.4 PBE 測試服版本更新資訊（1/24 至 1/25）

英雄

四費單位

安比薩

技能：重擊對坦克類型的單位造成額外 40% 傷害

飛斯

機制調整：現在技能跳躍後盡量避開坦克及鬥士單位

增幅裝置

早期教育

初始額外獲得傷害加成：8% ⇒ 5%

鈍化

每階段獲得生命值：1200 ⇒ 1500

活火爐

立即獲得一個神器鐵砧，並在進行十場玩家對戰後再獲得神器鐵砧 ⇒ 進行九場玩家對戰

靈活變通

每個徽章提供的生命值：20 ⇒ 35

化為魔像

每階段獲得生命值：1000 ⇒ 1300

珠光蓮花

暴擊率：35% ⇒ 25%

靈魂救贖

提供友軍單位回復效果：10% 已損失生命值 ⇒ 7.5% 已損失生命值

雙生守衛

增加護甲和魔防：40 ⇒ 50

頂裝

刷新次數：5 ⇒ 10

高效率購物

將提供額外 4 金幣

增幅裝置重製

世界符文

重製前：獲得 2 枚隨機地區的特性徽章，啟動 4 項地區特性並進行 4 場玩家對戰，獲得強大獎勵

重製後：獲得2 枚隨機地區的特性徽章。每場玩家對戰後獲得 2 經驗值，如果有 4 個或更多地區特性處於啟動狀態，則提升至 4 經驗值

全新增幅裝置

鋼鐵英雄

獲得三個五費單位。你的非五費單位將會獲得 8% 傷害減免

進入虛空

在戰鬥開始 8 秒後，你的單位將會獲得 5% 額外物理及魔法傷害加成。之後每秒會使這個加成翻倍，最多八倍。

暮光試煉 II

獲得兩個趙信及嗜血者。我方最強大的趙信持續攻擊鄰近敵軍，並加以處決。以三星英雄進行五次玩家戰鬥後，解鎖薩亨。他將取代趙信並繼承其道具。在接下來的三個階段開始時獲得次級英雄複製器

