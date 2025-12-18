鋼鐵、水泥等17行業碳費享2折 受美關稅顯著影響企業可認列

排碳大戶將於明年繳納碳費，但若屬於「高碳洩漏風險行業」可再打2折，環境部今天預告審核原則。（示意圖／本報資料照片）

排碳大戶將於明年繳納碳費，但若屬於「高碳洩漏風險行業」可再打2折，環境部今天預告審核原則，正面表列鋼鐵、水泥等17個行業為高碳洩漏風險行業，但若企業於民國114至115年受美國對等關稅政策顯著影響，也可申請認列。

環境部說明，「高碳洩漏風險」認定係參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定，分為2大類。

環境部表示，第1類為正面表列屬高碳洩漏風險行業，是依據行政院主計總處行業統計分類，對各行業貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，並比照南韓設定碳洩漏風險值為門檻，認定高碳洩漏風險行業，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共17個行業。

環境部表示，第2類個別事業若有以下情形，包含徵收年度碳費費額占營業毛利30％以上或徵收年度營業毛利為負值事業、生產主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅事業、民國114至115年受美國對等關稅政策顯著影響事業。

環境部指出，事業欲申請高碳洩漏風險資格應備的文件，應於繳費當年度1月31日前向環境部提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。

