鋼骨牆發怪聲！何如芸住16樓「無處逃命」：以為我家要倒

何如芸深夜遇強震想搬家。（圖／翻攝自何如芸Instagram）





臺灣東部海域昨（27）日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，宜蘭縣地區最大震度4級，全台有感，許多民眾在睡夢中都被震醒，現年56歲的美魔女藝人何如芸嚇喊：「我以為我要死在今天⋯⋯我真的以為我家要倒了！」

深夜強震嚇壞不少人，女星何如芸表示：「我家是鋼骨，一邊震牆壁一直叫，聲音很詭異恐怖！」她躺在床上看著電視上下跳很久警報才響，心想住在16樓沒地方逃命感到很想哭，助理來電關心，她也嚇到聲音都在發抖。

這起突如其來的大地震，也讓何如芸動了想搬家的念頭：「所有可以移動的拉門都自己打開，我以為我家要倒了，真的不能住太高！」在國外唸書的2名兒子日前才回台灣一起過聖誕節，但昨晚剛好住在爸爸家中，著急地打電話關心孩子們，好險住在低樓層無感。



