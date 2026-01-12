錄下20歲的瞬間！日本「成人の日」華服登場 藝妓、米奇都跳起來了

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社



據日本媒體今天（1/12）報導，今天是日本的「成人之日」（成人の日），各地舉行慶祝儀式，為身穿華麗和服的年輕人們，紀念20歲的瞬間，在京都的展覽會場，有藝妓在台上翩翩起舞，而在東京迪士尼樂園，經典卡通角色米奇、米妮，則化身「回憶殺」，博得熱烈喝采。

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

據NHK與富士新聞網報導，今天是日本的「成人之日」（成人の日），這個節日落在每年1月的第2個禮拜一，在這特別的日子，各地政府為年滿20歲的成年男女，舉行成人慶祝儀式。

廣告 廣告

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

在神奈川縣橫濱市，該地的成人儀式以「超大規模」聞名，今年約有3萬5千人參加，現場人山人海，許多人會在活動開始前，先到美容院盛裝打扮，並在現場與老朋友相聚，拍攝紀念照片，留下人生的美好回憶。

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

位於大阪的「阿倍野HARUKAS」高樓，穿著女性和服「振袖」的20歲年輕女子們，以及身著男性和服「紋付羽織袴」的20歲男子們，抱著「成為大人」的決心，一步步踏著「大人的階梯」，爬向60層頂樓。

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

這場活動約60人參加，他們的斜背帶上，寫著成年的新希望，像是「好好孝順父母」、「挑戰新事物」，走到頂樓的展望台，必須踏過1637階樓梯，參加者們額頭冒汗，但仍堅持不懈，完成了一生一次的成年儀式。

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

成功登頂的女大生說道：「過去一直受到父母和其他人的照顧，如今成為大人，希望自己也能成為支持別人的力量。」

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

位於京都的展覽會場「京都市勸業館」，為了替現場約5700名年輕人，慶祝成年儀式，台上的藝妓翩翩起舞，參加者的代表宮川莉月表示：「因為有家人與朋友的支持，我才能走到現在，未來也會用盡全力追求夢想。」

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

在千葉縣浦安市的東京迪士尼樂園，經典卡通角色米奇、米妮登場，以充滿活力的舞蹈表演，為年輕朋友們獻上祝福，最後舞台灑落金色與銀色的彩帶，現場響起熱烈歡呼聲。

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。美聯社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

與國中朋友一起來參加的男大生興奮地說：「距離上次跟國中朋友相聚，大概隔了5年左右，能和大家一起來，真的很開心，我希望以後能成為社團老師！」

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

2026年1月12日，日本各地為成年男女舉行的「成人之日」儀式；圖為橫濱街頭。路透社

更多太報報導

頭皮發麻！北海道酒吧藏女屍 老闆狂開5台空氣清淨機問客：有味道嗎

無盡衰退的南韓… 縮短工時7年「勞工生產力僅OECD的72%」

有片／猶如六四大屠殺 伊朗實彈鎮壓可能已數千人喪生