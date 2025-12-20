錄到一半出事了！安心亞現場突意外受傷濺血 「驚人傷況」曝光

記者蔡維歆／台北報導

安心亞(右)意外切傷手爆血！鍾欣凌(左)立即上前關心。（圖／華視提供）

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，目前場上留下的六位頂尖名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與六位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音並肩作戰，攜手爭奪至關重要的「安全組」資格。

《星廚之戰》殘酷賽制將壓力瞬間拉到最高點。（圖／華視提供）

比賽過程中狀況連連，安心亞先是在備料時不慎切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止只好緊急前往醫護站處理；回到賽場後，又在刨檸檬皮時因不熟練再度刮傷另一隻手。搭檔 Jessica 立刻暖心安撫：「沒事，時間還夠。」這也是安心亞首次在料理中受傷，但她不僅沒有被打倒，反而笑說：「好像離廚師的路又更近了一步，滿有成就感的。」

進入吃評環節，各組表現高低起伏，鄭淳豪與林予晞成為五組中唯一挑戰冷盤的組合，鄭淳豪更向評審何順凱坦言：「這次我跨出了自己的舒適圈。」鍾欣凌聽完忍不住大笑吐槽：「你幹嘛特別對Kai（何順凱）說！」現場笑聲不斷。最驚險的莫過於Will高郁皓與蔡詩芸的組別，評審在品嘗料理時頻頻低聲討論，讓蔡詩芸緊張直呼：「真的很想知道他們在說什麼！」Will高郁皓當場自責表示，連最基本的細節都沒顧好，對自己相當失望。

