錄到一半出事了！姚元浩「突慘遭流放」睡荒野 鬼鬼崩潰尖叫失控

記者蔡維歆／台北報導

彭佳嶼這座物資匱乏的孤島，夥伴們面臨最強生存考驗。（圖／好看娛樂提供）

本週合夥人玩真的，將整個「Food製團隊」移師至台灣國境之北的神秘孤島「彭佳嶼」。為了慰勞島上僅有的氣象站、海巡署與燈塔守護者等三戶人家，夥伴們不僅要忍受長達三小時的顛簸船程，更要登上一旦進駐就得待滿15天才能回家的艱困環境。這座物資匱乏的孤島，夥伴們也即將面臨的最強生存考驗。

除了體力活的折磨，晚上的住宿分配更是一場「天堂與地獄」的對決。由於島上房源稀缺，合夥人宣布晚上必須「睡帳篷」，且必須透過命運的撲克牌來決定誰能享受「室內帳篷住宿」，誰得流落「睡荒野還需搭帳篷」。當眾人看到撲克牌道具時，鬼鬼（吳映潔）崩潰尖叫不敢置信：「在荒野還要玩牌？」莎莎則擔憂地預言：「輸的不會要住在帳篷外面吧？」

就在命運翻牌的瞬間，《嗨！營業中》現場爆出尖叫聲，阿本與鬼鬼驚呆，最終由莎莎、阿本和鬼鬼三人幸運抽中帳篷，興奮地相擁慶祝。反觀輸家組的Kevin老師、Wish與姚元浩，只能慘遭流放，認命地在荒地上開始搭帳篷。面對淒涼的夜晚與差別待遇，姚元浩實在吞不下這口氣，竟對著鏡頭放出狠話威脅：「明天吃的飯裡，我絕對會加一些東西。」

