錄到一半出事了！籃籃慘被摩托車阿伯丟包 楊繡惠當場怒發飆狂罵

記者蔡維歆／台北報導

籃籃被摩托車阿伯「丟包」半路超爆笑！（圖／民視提供）

基隆因多山地形，而擁有「小重慶」之稱，道路有九成都是山坡地。所以第一站，籃籃便帶領大家挑戰基隆的「斜坡之王」也是網友公認全台最陡的坡！就在介紹之時，一位路人阿伯正好騎摩托車下坡，阿伯表示此斜坡非常好騎，讓各位主持人們別擔心，結果籃籃不按腳本走，無厘頭詢問阿伯是否能載她上坡，阿伯爽快答應，用摩托車載籃籃向上騎。

左起郭忠祐、楊繡惠、阿翔、籃籃以及賴慧如。（圖／民視提供）

沒料到還未到達上坡平層摩托車便上不去，急得籃籃趕緊跳下車來幫忙推車，結果下一秒阿伯直接騎走，讓籃籃在後方邊跑邊喊：「不可能阿伯把我丟在半路吧！」路人不按牌理出牌讓籃籃哭笑不得。下一秒阿伯折返，卻對籃籃說：「你自己走下去就好啦！」一開場綜藝效果瞬間拉滿。

廣告 廣告

《綜藝新時代》主持人與來賓也騎上機車挑戰陡坡，沿路尖叫聲不斷，楊繡惠怒吼：「我尖叫一整路喉嚨都啞了，載我的又是阿翔會怕我都不想抱，因為抱起來很像骷髏頭」，讓全場大爆笑，總算抵達虎仔山上的「KEELUNG」地標。楊繡惠忍不住自嘲：「今天過後我唱歌都會變好聽。」

更多三立新聞網報導

子弟兵「狂燒150萬」曬新喜訊！白冰冰當場哽咽哭了 催淚內幕曝光

打臉陸官媒「0人開唱假消息」！濱崎步御用美容師反擊了 揭鼻酸內幕

獨家／周董患僵直性脊椎炎！御用健身教練揭「發作慘況」：穿鞋都沒法

只封鎖微博！濱崎步臉書IG文「衝破10萬人」台網力挺：歡迎來台灣

