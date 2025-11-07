錄到一半出事了！胡宇威當場「皮開肉綻慘濺血」 最新傷況曝光

記者蔡維歆／台北報導

胡宇威分神發生了驚險「濺血」意外。（圖／華視提供）

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，率領十位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音展開激烈競賽。

主廚施捷夫(左起)、陳庭妮對濺血意外毫不知情。（圖／華視提供）

本週（9日）播出的最新一集中，競賽現場發生了驚險的「濺血」意外！擔任廚助的胡宇威在切菜過程中，一時分神不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」他隨即不停地用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情。直到經工作人員提醒後，她才驚覺情況。陳庭妮立刻夾起一塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威，這一幕不難看出「威妮」夫妻檔私下的好感情。

告別上週首輪殘酷的淘汰賽，本週升級難度迎來「原住民食材」挑戰賽！不僅食材充滿挑戰，連烹飪時間更被大幅縮減至極限的 90 分鐘，讓現場氣氛瞬間凝結。面對嚴峻考驗，頓時讓主廚們緊張的手足無措，施捷夫主廚率先崩潰大喊：「這太難了吧！」張楷奕主廚更是焦慮到不停抓頭，連向來沉穩的鄭淳豪主廚也坦言：「哇賽超傻眼！一堆是我都沒看過的！」足見本週賽況的難度已成功難倒一票專業主廚。敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

