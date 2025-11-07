錄到一半出事了！4男星登台「驚悚畫面」曝光嚇壞白冰冰：很恐怖

記者蔡維歆／台北報導

本週企劃「經典復古青春舞曲」，日前邀請影歌視三棲的國民暖爸楊慶煌以及身經百戰的八點檔女神賴慧如，兩個一出場合唱〈為何你愛著別人〉，楊慶煌渾厚嗓音以及深情眼神，一代小生氣勢非凡，楊慶煌展唱功〈一支小雨傘〉時，晚輩歌手莊振凱、曾瑋中、蔡亞露、明亮、麗小花、蔡多多，更是自願組隊伴舞，超高等級「歌手伴舞團」跟一代小生致敬，臨時練舞雖然錯拍不斷但誠意十足，讓楊慶煌嚇到這規格太厲害，陽帆還搞笑說第一個拿雨傘遮臉衝出來的莊振凱，讓人誤以為是沈文程來伴舞，實在太像讓全場笑翻。

廣告 廣告

楊慶煌同台賴慧如。（圖／民視提供）

賴慧如更是一襲亮片西裝小露北半球，白冰冰盛讚賴慧如〈含淚跳恰恰〉以及跟郭忠祐合唱〈甘有速配〉演藝圈磨練多年，音準以及身段都氣勢非凡，在八點檔每次都超齡演「阿嬤」，從小吃苦長大堆積出人生歷練。節目這次主題經典復古舞曲，更是大手筆請來「四位陽帆」塗上白臉妝向偶像鼻祖致上最高敬意。

曾瑋中、明亮、台一線阿玟東諺在《超級冰冰Show》演唱〈愛的迷惑〉，四位歌手提到因為復古舞曲最經典就是第一代花美男陽帆，這次花時間裝扮要詮釋這一段，沒想到一出場爆笑連連，讓白冰冰說：「你們知道這樣很恐怖嗎？」，阿玟也說四個人化好妝還互相看了一下，笑問對方「走了多久」，四人提到這個妝真的只有當年「地球最帥花美男」陽帆才能駕馭。

更多三立新聞網報導

慘遇恐怖情人！女星突遭囚禁「崩潰哭喊求自由」：為什麼要控制我？

才剛宣布新婚！男星突現身「日本牛郎店」被抓包 真實內幕曝光

他沒有成長！鬼鬼錄到一半突痛罵情歌王子 「衝突導火線」曝光

不藏了！周曉涵突鬆口證實過夜「玖壹壹人夫健志、洋蔥」 真實關係曝

