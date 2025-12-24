錄到一半出事！女星「麥克風出問題」頻挨轟 尷尬畫面全被拍

記者蔡維歆／台北報導

節目日前為12/24今天生日的嚴立婷慶生，製作團隊特別規劃與當集來賓曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二以及物理治療師曾子容給她驚喜。一開場與現場FD串通，拼命喊卡直指都是嚴立婷麥克風出問題，讓現場氣氛一度有點尷尬，正當嚴立婷要拔身上的麥克風檢查，團隊推著蛋糕一起衝出來，讓她哭笑不得發現被整卻是窩心的慶生。

來賓們幫嚴立婷（中）慶生。（圖／民視提供）

嚴立婷許願說：「首先祝福所有節目收視長紅，然後希望可以跟小梁哥主持到85歲」。她收到的第一個驚喜禮物是網路人氣超高的嚴立婷，有粉絲在她近百萬人數追蹤的粉絲團私訊「姐姐，我可以買妳的二手襪襪嗎？」，嚴立婷截圖po文，沒想到有位粉絲留言「可以送小梁哥的」，此則居然有101人按讚，為此團隊特地特製梁赫群圖案襪子，委請梁赫群穿二個禮拜後代勞贈送給粉絲，一打開禮物全場笑翻，曾雅蘭看到襪子嚇到直喊「好不吉利」，驚恐表情全場笑翻。

第二份禮物團隊表明「不惡搞要認真送禮物」，去排隊買了二盒「限量版Labubu」要送給跟節目一樣走在時尚潮流的嚴立婷，一打開看到特製款「梁赫群醜bubu」，讓她說這要丟掉還是避邪？但還是開心收下；另外一款是「嚴立婷可愛bubu」讓她直呼太cute會放在包包上。吳東諺也笑說小梁哥醜bubu可以掛在門口可以擋煞。團隊更是特製一個「梁赫群醜bubu」要在臉書粉絲團抽獎，蔡允潔跟畇二納悶這誰要？粉絲團小編告訴大家上次台灣孔劉年曆吸引近百人來抽獎索取，讓全場直呼不可能，梁赫群一聽開心得不了，還要藝人好友們不要再留言罵他，讓《姊妹亮起來》全場笑到歪腰。

