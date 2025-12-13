錄到一半出事！男偶像突重摔骨折、腰椎受傷急停工 電視台道歉了

娛樂中心／綜合報導

44歲男星橫山裕隸屬男團SUPER EIGHT。（圖／翻攝自X）

44歲男星橫山裕隸屬男團SUPER EIGHT，他11日在拍攝綜藝節目《藝人認真思考！整人GP》時不慎受傷，導致肋骨骨折，需要兩個月才能完全康復，消息讓粉絲相當錯愕，也引發外界對於整人節目尺度的擔憂。

富士電視台今天在節目官網證實，橫山裕昨（11）天錄製綜藝《藝人認真想的整人GP》，當時正在旋轉台上玩遊戲，未料竟因此出現「右肋骨骨折、腰椎扭傷」的傷勢，預計需要2個月才能徹底康復。節目對橫山裕深表歉意，也對於造成各界困擾由衷致歉，「希望橫山先生能盡早康復，往後也會更加徹底落實節目製作時的安全管理。」

廣告 廣告

而這並非該節目第一次出現嘉賓受傷，一年前諧星「時光機3號」的山本浩司在拍攝外景時，也因為重摔導致肋骨骨折，另今年也已經有多位日本藝人在拍綜藝節目時受到嚴重傷害，包括諧星中岡創一7月前往越南錄製《阿Q冒險中》，他臀部重摔導致第二腰椎出現壓迫性骨折，需要數月才能康復，甚至一度傳出可能癱瘓，所幸最後沒大礙。10月另一諧星團體「巧克力星球」成員長田莊平在錄製知名體能綜藝《SASUKE 2025》時，左腳背發生剝離性骨折，需要治療3個月。

更多三立新聞網報導

23歲學霸女兒超狂！呂文婉曬她「高清正面照」嗨曝喜訊：美女律師誕生

疑襲胸籃籃遭網炎上！胡瓜首公開回應不忍了 5字洩「真實心聲」

被拱交往安心亞！阿Ken突宣布「重大新喜訊」不藏了：給我一些時間

獨家／來台定居5年！46歲港星揭台港「最大差異」不忍了：重新開始

