錄到一半出意外！籃籃、阿翔互毆爆激烈衝突 「最大導火線」曝光

記者蔡維歆／台北報導

籃籃跟阿翔對打。（圖／民視提供）

第一站楊繡惠興奮宣布要帶大家去找「可以吸珍珠的空心菜」！眾人拿起菜梗，管徑竟快跟台幣5元一樣寬。籃籃立刻迫不及待嘗試用這根超粗空心菜吸起碗裡的波霸，不僅順利吸起，她還將碗裡的波霸珍珠吸得一顆不剩。這也讓大家好奇：「為什麼可以種出如此粗大的空心菜？」宜蘭礁溪溫泉空心菜產銷班班長林漢祥解釋：「菜種得越密，就會長得越細；反之種得越寬鬆，菜就會長得更粗大些。」

左起籃籃、阿翔、忍者老師Ken、楊繡惠、廖小映。（圖／民視提供）

品嚐過現炒空心菜後，阿翔告訴大家下一站要帶大家去找尋「全台唯一可以訓練忍者的地方」。眾人滿臉問號：「台灣竟然有忍者訓練？」畫面拉開，主持群已換上忍者裝扮、拿上各自武器帥氣登場！沒想到正經不到一秒，畫風突變，籃籃跟阿翔立刻互相開打，廖小映趁其不備從背後突襲阿翔，最後三人卻紛紛倒地。見阿翔倒地，楊繡惠立刻拔出手中的長刀，往他身上不斷補刀，畫面爆笑不斷。

就在此時，畫面閃過人影，瞬間一位忍者現身，原來是忍者村的忍者老師 Ken。他看著阿翔與楊繡惠的特殊穿著，說明這應為「上忍」——也就是最高級的忍者。籃籃馬上補充：「還有特上！」並興奮詢問老師自己與廖小映是不是屬於「特上」？沒想到老師一秒吐槽：「這個穿得像沙西米師傅的，就是我們的下忍。」聽得籃籃與小映瞬間崩潰大喊：「下忍！？」為了趕快升級成上忍，大家迫不及待進入訓練場。老師還在《綜藝新時代》透露如果通過測試，還有機會拿到「上忍證書」喔！

