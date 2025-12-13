錄到一半大出包！主廚「當場崩潰大哭」嚇壞胡宇威 失控場面曝光

記者蔡維歆／台北報導

胡宇威（右）在料理中的靈活應變能力，讓施捷夫主廚大讚。（圖／華視提供）

本週（14日）播出的最新一集，姚淳耀和主廚Will高郁皓因上週競賽結果，不幸雙雙落入危險名單中，而本週的比賽將直接決定兩人的去留命運，可謂是背水一戰！面對這場「輸了就回家」的殘酷淘汰賽，姚淳耀與主廚Will高郁皓兩人堅定對視後，霸氣喊出：「好殘酷！我們一定要拿第一名！」展現出勢在必得的決心！為求穩中求勝，兩人決定帶來熟悉的和牛鐵板料理應戰。

姚淳耀（左）與主廚Will高郁皓背水一戰。（圖／華視提供）

本週競賽主題為「搭餐酒」，需至少做出一道餐點搭配純飲威士忌。林予晞第一次與主廚鄭淳豪搭檔，挑戰將蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚 (Haggis)」變換形式，以雞翅包裹雞內臟的方式呈現。沒想到事後林予晞才自爆，自己其實「非常不敢吃內臟」，但在討論菜單時因看見主廚滿懷期待的眼神，讓她當下完全說不出口拒絕。她不安又愧疚地向攝影機小聲告白：「Ricky（鄭淳豪）對不起！我跟你撒謊了。」

從《星廚之戰》開播至今，胡宇威本週改與主廚施捷夫聯手挑戰難度極高的鴨肉料理。不料比賽到最後三分鐘時鴨肉出爐，主廚施捷夫意外發現鴨肉烹調狀態不佳，但時間緊迫已無法補救，讓施捷夫瞬間情緒潰堤，背對鏡頭啜泣，自責落淚道：「這是我比賽到現在，我認為最嚴重的一個失誤」，並表示當下懊惱到想找洞鑽。面對隊友的情緒崩潰，站在一旁的胡宇威心疼又無措，他表示：「他真的超失落的，我根本不知道怎麼把他拉起來。」敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

