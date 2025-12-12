錄到一半爆意外！女星「毒舌逼哭學生」當場離開 尷尬過程全被拍

記者蔡維歆／台北報導

本週以「第八節自由課」為核心議題，當勾選「否」卻換來曠課處分，這還算是自由選擇嗎？ 劇情主角由宇宙林思宇以「凶狠第八節代課老師」強勢登場，冷臉壓迫感逼出學生真實情緒。她不時以毒舌施壓，讓成仁高中偵探社社員緊張到眼眶發紅，甚至有人差點氣到離席。但嚴肅間仍有笑點意外爆發，其中一關學生吹笛子五音不全，讓林思宇忍不住吐槽：「你這是吹什麼倫敦鐵橋垮下來，是我的臉才垮下來吧。」嚴肅現場差點被笑聲攻破。

視網膜(左起)、姜典、林思宇以沉浸式解謎實境劇情探討學生自主權。（圖／小公視提供）

林思宇坦言這次黑臉演出是難得挑戰：「很少有人找我演嚴師，所以還蠻期待。但又想加入自己的即興梗，最難的是要板著臉不笑。我都趁他們沒注意時快速低頭放鬆。」而當學生在高壓情境中崩潰落淚時，她更心疼到差點當場出戲：「因為我懂那種只剩自己、很無助的感覺。錄影中還是得撐住，一喊卡我就立刻去安慰她。」



《成仁高中偵探社》主持人視網膜也分享學生自主的親身案例。他回憶大學追查「系館不足」議題時，遭多個處室以「上面說的」推託，甚至被要求「要問去問校長」。他乾脆帶著校外記者、開著攝影機直接闖入校長室。面對秘書聲稱校長不在，他透過門縫看到本尊後，直接指著裡面說：「不是在嗎？」隨即入內完成採訪。此舉不僅讓校長受訪，也登上新聞版面，成為他學生時代具代表性的行動。

