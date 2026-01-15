錄到一半爆意外！楊繡惠突失控拉阿翔撞頭重摔 「驚人慘況」曝光

記者蔡維歆／台北報導

籃籃（右）準備幫阿翔洗頭。（圖／民視提供）

籃籃表示要帶大家平復心情去一個有「正港男子漢」的地方，還可以讓繡惠姐找回「初戀的滋味」，楊繡惠心花怒放詢問：「哪裡有男子漢可以挑選？」，籃籃笑說妳旁邊有兩個人啦！楊繡惠看著阿翔及馬國弼，相當嫌棄，籃籃詢問這兩位男子漢哪裡不滿意?楊繡惠表示一個頭髮看起來像是豬哥亮、一個鳥窩頭，看起來就很「母湯」。

左起馬國弼、籃籃、阿翔、楊繡惠、宮美樂。（圖／民視提供）

籃籃表示都安排好了，保證會將兩個人改造成正港男子漢！原來在台南市區藏有營業超過70年，老闆夫婦西村叔跟秀枝姨一起經營台式復古的男士理髮廳，這裡有著目前臺南僅存的移動式洗頭槽，可以讓男士們享受最舒服的洗頭方式！ 籃籃幫阿翔頭髮噴水，卻手殘的往臉部狂噴，阿翔自暴自棄的奪過籃籃手上的噴水槍，直接將水往頭上倒，表示這樣水夠多了吧！趕快洗頭啦！接著籃籃放上洗髮精搓頭髮，阿翔困惑的詢問為何洗頭不喜瀏海？籃籃一本正經的說：「怕你沒有瀏海會尷尬」，讓眾人捧腹大笑，也讓阿翔哭笑不得。

接著要用移動式洗頭槽將頭上的泡沫沖乾淨，楊繡惠幫忙扶著阿翔躺下，位置卻沒抓準，阿翔後腦勺撞上洗頭槽，籃籃洗著洗著，阿翔表情逐漸僵硬，原來籃籃直接將水沖進領口，浸濕了衣衫，連忙喊道你不要亂洗啊，籃籃尷尬的說你的頭太重了，阿翔無奈地在《綜藝新時代》說：「不然我自己將頭撐起來總行了吧。」兩光的洗頭方式，阿翔連耳朵都進水，對比洗頭一臉滿足的馬國弼，專業的手法高下立判。

