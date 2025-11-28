錄到一半爆衝突！姚元浩突遭鬼鬼飆罵「你該放手了」 衝突導火線曝

記者蔡維歆／台北報導

左起莎莎、吳映潔（鬼鬼）、阿倉、姚元浩登上澎湖輪。（圖／好看娛樂提供）

為了迎接這場硬仗，合夥人找來好久不見，從來不曾參與台灣實境節目的大前輩，「阿鴻上菜」的陳鴻、「煲湯教母」寶媽、搭配曾就讀餐飲科系的阿倉，一起迎接艱難任務。隨著澎湖輪正式啟航，船身在海浪中不時搖晃，使這場「海上料理」的難度增加。眾人在廚房裡被晃得東倒西歪，場面一度失控：吳映潔（鬼鬼）的麵條不慎晃到船板上，連經驗老道的陳鴻都差點跌入大鍋裡。

寶媽（中）以為實境節目會有工作人員在幕後隨時救援、（左）陳鴻、（右）為鬼鬼。（圖／好看娛樂提供）

在這場體力與精神的雙重考驗下，廚房裡的火爆程度更是急速升溫！身為主廚擔當的姚元浩，擔憂餐點進度與品質，忍不住上前關心鬼鬼要添加什麼調味料時，沒想到卻被吳映潔直接連聲制止。鬼鬼突然發出怒吼：「你不要管我，你做你的事情，我有師父，我會問他！」接著她更毫不留情地放了冷箭：「你該放手了！」一旁陳鴻看到兩人鬥嘴賭氣，也忍不住說：「以前總覺得你們兩個鬥嘴是故意的，原來是真的！」

面對《嗨！營業中》緊張的供餐時間，姚元浩與鬼鬼之間的衝突迎來第二波。兩人對於煮菜的步驟產生不同意見，加上鬼鬼再度不慎把蛋煮焦，姚元浩急著在旁下指導棋。沒想到吳映潔這回堅持自己的做法，大發火說：「你先不要管我！我知道我在弄，你先等一下啦！我有自己的 Temple（節奏）！」陳鴻見狀，連忙提醒：「你不要讓他『牙』（臺語：抓狂）起來！」而寶媽也在旁趕緊緩頰：「不要急，不要急。」

