錄到一半突意外失控！江宏傑當場崩潰哭了 「最大導火線」曝光

記者蔡維歆／台北報導

江宏傑錄到一半想哭。(圖／好看娛樂提供）

本週日將播出全新第27集，迎來女單、混合團體戰最狂對決。本集繼續在高雄鳳山體育館進行「狂人之戰」下半場，現場湧入超過千名觀眾，氣氛沸騰，為選手們熱情應援。「紅白兩隊」最終戰誰能奪冠？而女單戰況更是進入白熱化，大來賓錢薇娟錢姐分析說道：「我覺得關鍵是在三、四名。」

本週日將播出全新第27集，迎來女單、混合團體戰最狂對決。（圖／好看娛樂提供）

曾奪下《全明星運動會》女狀元的芳芸，此次代表白隊出賽，面對紅隊來自女團 HUR+ 的強悍女力裴頡緊追不放，她霸氣放話：「我就是 ALL IN 直接衝了，多一秒是一秒！」隊友龍語申也力挺表示：「芳芸說划船她沒有優勢，我說沒關係，後面我來扛！」展現絕佳團隊默契。

同樣代表紅隊的 HUR+ 另一名強力女將 C.Holly，在推雪撬項目中展現驚人怪力，甚至倒著推行，讓錢薇娟忍不住驚嘆：「C.Holly 根本是使出大法師的推法！」而昔日《全明星運動會》人氣選手阿樂卻意外卡關，也讓戰況更加膠著。紅白兩隊競爭進入最後白熱化階段，選手們拚到最後一刻，讓《最強的身體》現場氣氛緊繃又感人。江宏傑看著選手們全力以赴，感性表示：「我有點想哭耶！」錢薇娟也深有同感直呼：「真的好感動！」

