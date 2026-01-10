錄到一半突爆意外！胡瓜現場驚見「爆裂物、毒品」 案發過程全外流

記者蔡維歆／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道「下面一位」，最新一集播出胡瓜體驗訓練警犬，分享從小也想要有隻狗狗作伴，自己的兒女也養非常多寵物，自己在路上遇到動物也喜歡去親近問候，遺憾這個心願始終未了，這次來體驗警犬訓練，也一圓他跟狗狗相處的小小心願。

胡瓜體驗訓練警犬。（圖／《下面一位》提供）

胡瓜體驗和偵爆犬Apple做搭檔，首先要先建立情感連結，胡瓜學習力極強，一次就能抓到精隨，從給予指示到挑戰一連串的關卡，胡瓜和狗狗都默契滿分，就算中途有小失誤胡瓜也耐心安撫，給予鼓勵，彼此的連結又更進一步。到了全體訓練也看似順利，Apple卻在要召回時，任憑胡瓜怎麼努力呼喊，Apple彷彿耳朵關閉般，怎樣也不理，看似郎有情妹無意的畫面非常逗趣，一系列的考驗行程，讓胡瓜無奈喊：「到底是在訓練我還是在訓練狗！」

身為偵爆犬，胡瓜也體驗帶Apple考驗偵爆能力，胡瓜脫離安排隨機出考題，將火藥物隨機放到不同地方，Apple也成功破解，胡瓜甚至考上癮，一直在想還可以往哪藏，被戳破：「瓜哥是你要跟狗狗一起體驗！別想逃！」終極考驗是胡瓜和Apple合作一起尋找汽車藏有的爆裂物和毒品，見到瓜哥專心跟著Apple繞了一圈又一圈，也成功尋獲物品，讓胡瓜相當佩服這些訓練有素的警犬。

