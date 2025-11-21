錄到一半突爆衝突！陳庭妮開嗆安心亞「當場秒淚崩」 最大導火線曝

記者蔡維歆／台北報導

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》本週（23日）播出的最新一集，延續上週的「團體賽」賽制，再次迎來殘酷的淘汰環節！不同於以往由評審決定，這次竟是讓選手們親手投票淘汰隊友，現場氣氛瞬間跌至谷底，壓力指數直接爆表！面對必須做出「生死抉擇」的艱難任務，主廚和廚助們個個面露難色，陳庭妮紅著眼眶嘟嘴直呼：「我不知道啦！好難」主持人鍾欣凌在公布名單時更是難忍激動，忍不住淚灑舞台！

安心亞(左起)、胡宇威犀利吐槽敵隊料理。（圖／華視提供）

回顧上週激烈的「團體賽」，兩大戰隊肩負在限時180分鐘內完成四道料理的艱鉅任務，雪上加霜的是，製作單位竟在最後階段臨時加碼第五道甜點考題，殺得兩隊措手不及。在兩大戰隊忙碌備戰、時間倒數的緊繃時刻，胡宇威卻上演了爆笑的「甜蜜間諜」戲碼！他悄悄深入妻子陳庭妮的隊伍後方，探頭探腦偷聽她們確認菜品介紹，並幽默稱讚：「好棒喔！」陳庭妮當下才發現老公竟然偷偷摸摸潛入「敵營」，頓時又驚又氣又好笑，直接送上一記「愛的拳頭」，嬌嗔說道：「你怎麼可以來我們這邊！」最後甚至被陳庭妮上前揮手驅趕：「OK不要來干擾我們！謝謝送客！」

主持人鍾欣凌在公布淘汰名單時難忍激動。（圖／華視提供）

兩隊好不容易完成所有料理、準備上最後一道甜點時，兩大戰隊竟按捺不住，直接在評審身後「叫囂」起來！當安心亞看到敵隊端出的芋頭西米露時，立刻笑著吐槽：「芋頭不行耶！芋頭必須死！」這句犀利點評瞬間引爆笑點。沒想到，敵隊的陳庭妮也毫不示弱，當場吐舌詼諧回應：「關你什麼事！」兩人一來一往的逗趣互動，讓現場眾人瞬間笑。敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

