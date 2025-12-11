錄到一半突說溜嘴！籃籃脫口爆出「樂天疑被收購」：去杜拜員工旅遊

記者蔡維歆／台北報導

主持人阿翔、籃籃、楊繡惠身穿啦啦隊服，在高雄流行音樂中心前跳著浩角翔起的萬萬人迷入場，跳完阿翔介紹到為什麼要跳這首流行音樂呢？因為我們就在流行音樂中心前面！籃籃詢問這首歌也發行10年了吧！也不算流行吧！阿翔說那時候你還在上學讀書，當然不懂，轉頭問楊繡惠:「這首歌流行的時候，你有參與到吧！」，楊繡惠回答：「今天第一次聽到！」，惹得眾人哄堂大笑。

籃籃（右）合照Mingo。（圖／民視提供）

接著韓國來賓MINGO進場，熱舞一段讓眾人歡呼叫好，籃籃笑著說這才是流行音樂！阿翔問MINGO知不知道浩角翔起，MINGO表示知道，阿翔接著問浩角翔起有兩個人，「一位是浩子，一位是阿翔，你知道我是哪位嗎？」MINGO當場回浩子，讓阿翔當場石化。無奈澄清自己是阿翔啦！

一行人抵達港邊，職人解釋公司員工旅遊曾經到杜拜玩，眾人親眼目睹了海上超跑，覺得相當新奇，於是想嘗試也將自家遊艇打造成跑車的造型！眾人聽完後，紛紛羨慕表示員工旅遊去杜拜也太好了，楊繡惠忍不住表示好想當你們的員工，籃籃更語出驚人地說：「還是你們收購我們公司，現在變成我們老闆，帶我們去員工旅遊！」讓《綜藝新時代》職人哭笑不得。

