錄取台大研究所卻遭「放棄報到」 竟是大學同學搞鬼

國立台灣大學光電所一名陳姓正取生3月完成線上報到，4月獲教授簽核進入實驗室，6月卻驚見系統顯示「放棄報到」，學籍遭取消。警方追查發現，竟是他的大學同學駱姓男子利用偷拍的身分證資料登入系統，在17秒內變更報到狀態。台大後來同意恢復就讀資格，駱男坦承犯行並與陳生和解，南投地檢署近日予以緩起訴。

陳姓學生表示，台大光電所是他的第一志願，3月25日確認錄取後立即依規定完成網路報到，4月獲某教授簽核為實驗室研究生。6月2日突然發現自己已經變成「錄取放棄」的狀態，隔日立即向教務處反映。

台大調查系統紀錄後發現，5月23日下午3時16分至3時17分間，有不明人士輸入陳生身分證字號等資料，在17秒內完成登入與「申請放棄」操作，導致報到資料遭變更。陳生證明當天他搭火車到宜蘭探親，不可能去取消錄取，懷疑系統被駭，旋即向台北市中正二分局報案，後續轉由其住居地的桃園龜山分局協助偵辦。

警方追查IP來源，發現操作地點位於南投縣，進一步調查後鎖定陳生的駱姓大學同學。檢方指出，駱男得知陳生考上台大後，5月23日下午3時6分在其租屋處使用電腦登入台大網站，先前並曾偷拍陳生身分證資料，再以此進入系統變更報到紀錄。駱男已觸犯個資法第19、20條，刑法358無故輸入他人帳密、刑法359無故變更電磁紀錄等罪。

南投地檢署表示，駱男在偵查中承認犯行，與陳生達成和解並已履行相關條件。由於台大已同意恢復陳生的就讀資格，入學權益未再受損，陳生也同意給予機會，檢察官因此予以緩起訴1年，並要求駱男在6個月內接受一次法治教育課程。

