錄取台大研究所卻遭「放棄報到」 竟是大學同學搞鬼
國立台灣大學光電所一名陳姓正取生3月完成線上報到，4月獲教授簽核進入實驗室，6月卻驚見系統顯示「放棄報到」，學籍遭取消。警方追查發現，竟是他的大學同學駱姓男子利用偷拍的身分證資料登入系統，在17秒內變更報到狀態。台大後來同意恢復就讀資格，駱男坦承犯行並與陳生和解，南投地檢署近日予以緩起訴。
陳姓學生表示，台大光電所是他的第一志願，3月25日確認錄取後立即依規定完成網路報到，4月獲某教授簽核為實驗室研究生。6月2日突然發現自己已經變成「錄取放棄」的狀態，隔日立即向教務處反映。
台大調查系統紀錄後發現，5月23日下午3時16分至3時17分間，有不明人士輸入陳生身分證字號等資料，在17秒內完成登入與「申請放棄」操作，導致報到資料遭變更。陳生證明當天他搭火車到宜蘭探親，不可能去取消錄取，懷疑系統被駭，旋即向台北市中正二分局報案，後續轉由其住居地的桃園龜山分局協助偵辦。
警方追查IP來源，發現操作地點位於南投縣，進一步調查後鎖定陳生的駱姓大學同學。檢方指出，駱男得知陳生考上台大後，5月23日下午3時6分在其租屋處使用電腦登入台大網站，先前並曾偷拍陳生身分證資料，再以此進入系統變更報到紀錄。駱男已觸犯個資法第19、20條，刑法358無故輸入他人帳密、刑法359無故變更電磁紀錄等罪。
南投地檢署表示，駱男在偵查中承認犯行，與陳生達成和解並已履行相關條件。由於台大已同意恢復陳生的就讀資格，入學權益未再受損，陳生也同意給予機會，檢察官因此予以緩起訴1年，並要求駱男在6個月內接受一次法治教育課程。
延伸閱讀
清潔員贈32元舊電鍋判緩刑 律師點2關鍵：別再罵法官
聖石金業遭控吸金「女董5百萬交保」公司發澄清聲明
中油三接浮報百億弊案 藍委怒轟：電影《黑金》真實上演
其他人也在看
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 19
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 81
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋"
社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
嘉義男全副武裝持棍棒砸住家大門 住戶驚恐報警
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義東石鄉，有住戶昨(1)日凌晨無預警遭到全副武裝的男子，持棍棒砸毀監視器、住家大門，嚇得趕緊報警，警方介入調查才發現，砸屋男子疑似平時住家散發異味，因此遭砸屋的住戶以工業電扇將味道吹散，只是也製造噪音聲響，似乎才讓男子不滿，氣得砸監視器，現在男子可能被依毀損罪嫌送辦，環保局則表示，在現場偵測並未測得異味以及噪音。 住家監視器畫面拍下，頭戴安全帽騎士停下車輛後，持著疑似棍棒的他，緩緩走到住家門前後，接著監視器畫面一陣晃動，透過另一個視角，原來當時男子先是持棍棒敲打監視器後，緊接著朝著住家門窗敲打，玻璃毀損，這狀況讓住戶好驚恐，遭砸住戶VS.記者說：「嚇一跳，我想說怎麼會有玻璃碎掉的聲音，很大聲，12點多了(就趕快出來)對，我就出來看，說完蛋了，趕快報警，玻璃都碎了，怎麼敢睡，嚇死了。」事發在昨日凌晨，嘉義東石這戶住戶不明原因下，遭到陌生男子攻擊，門窗面目全非，而男子似乎早在上個月29日也曾經來過，警方獲報介入調查，朴子分局偵查隊長黃怡文說：「經查雙方為鄰居關係疑似平時就有嫌隙，因而衍生糾紛本案警方已依毀損案受理。」嘉義縣環保局長張輝川說：「警方通知環保局民眾陳情異味以及噪音的問題，環保局隨即派人進行稽查，現場沒有異味的情形以及噪音。」事後了解，砸屋的男子疑似平時住家內散發異味，也讓遭砸屋的住戶使用電扇將異味吹散，過程中有了噪音才讓男子難以接受，氣得動手砸屋，但一時衝動，現在也將為自己行為付出代價。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
夜店大亨夏天倫遇埋伏遭刺傷 「疑前員工不滿」發聲駁斥
「夜店大亨」夏天倫11月30日驚傳遭人攻擊，且左手臂被利器劃出約15公分長的傷口，同行女伴也疑似受辣椒水波及，經送醫治療後均無大礙。而警方日前已逮捕一名嫌犯，且該嫌犯稱曾為夏天倫旗下員工，但夏天倫12月2日發表正式聲明，澄清與嫌犯並無勞雇關係。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「夜店大亨」夏天倫遇襲遭砍！ 1男投案自稱前員工
台北市 / 綜合報導 夜店大亨夏天倫，昨(30)日晚間在松山區一處大樓停車場，遭人持辣椒水和利器攻擊，手臂遭劃傷15公分，他怒告對方殺人未遂。而2名嫌犯行凶後棄車逃逸，其中一名年約27歲的林姓嫌犯徒步走到派出所自首，他供稱自己是夏天倫前員工，因待遇不佳才挾怨報復，但夏天倫起初向警方供稱，懷疑整起案件和前妻黃廉盈有關，後續又發文說沒不指涉任何人為主謀，至於黃廉盈截稿前並未回應，全案仍有嫌犯未落網，犯案動機有待進一步調查。 左手捆著繃帶在路邊等待送醫，夜店大亨夏天倫昨日晚上遭人砍傷，左手臂深深一道長約15公分的傷口，夏天倫坐在病床上比不雅手勢，表情相當不滿，夜店大亨夏天倫說：「兩個黑衣人拿著辣椒水，先噴我，然後再，因為我用眼睛看得不是很清楚，所以不知用棒子還是刀。」受訪時衣服上依舊血跡斑斑，夏天倫甚至跟警方抱怨，懷疑跟前妻黃廉盈的金錢糾紛有關係。記者趙若評說：「嫌犯從夏天倫的住家，一路跟車到松山區這處停車場，埋伏在這邊等他打完球後，接著就對夏天倫和他的友人，持辣椒水一頓攻擊，甚至持利器劃傷人。」夏天倫遭人持利器劃傷，一旁的女性友人也被辣椒水噴得眼睛刺痛，而他們表示不認識嫌犯，但對方卻朝脖子攻擊，控訴根本殺人未遂。夏天倫一度懷疑與前妻案有關，至於年僅27歲的林姓嫌犯有詐欺前科，被問到是否有人指使，他說自己曾是夏天倫 的 員工，是因待遇不佳報怨尋仇，松山分局偵查隊隊長許文鋒說：「林嫌隨後前往民有派出所表明自首，經警方帶返現場查證，並於現場及涉案車內，起獲刀械，鋁棒，辣椒水等證物。」案發後，2名嫌犯棄車逃逸，而林姓嫌犯在晚間6點10分徒步離開，走到派出所自首，被問到幕後是否有人指使，筆錄時嫌犯一概不回應，也不透露共犯下落，夏天倫深夜發文雖說不影射主謀，但看似話中有話，對此黃廉盈截稿前並未回應，案件真相仍有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
抓到了! 雲林改裝車集體闖紅燈飆車 警查獲21人21車
中部中心／蔡松霖 雲林報導上個月在雲林多處，無牌改裝車無視紅綠燈，集體飆車擾民，雲林警方發動斬車專案，第一波掃蕩行動，總計查獲21人21車，還在車上查獲毒品K他命，將不法分子通通抓起來！改裝車轟隆隆引擎聲呼嘯而過，這些車輛無視紅綠燈，集體飆車闖紅燈，深夜發出噪音，吵得附近民眾夜不成眠。11月16日凌晨，無牌改裝車在雲林多處道路集體飆車，當天晚上雲林警方接獲報案，就多達14件。警方成立斬車專案小組，12月1日發動第一波掃蕩行動。雲林警方成立斬車專案小組，凌晨出動，掃蕩改裝車。（圖／民視新聞）警方鳴笛尾隨，準備查緝改裝車，但車上駕駛不為所動，一個一個踩油門加速，跑給警方追。警方出動80名警力，兵分21路，查扣涉案改裝車21輛，還在車上查獲毒品。雲林縣警局交通大隊長詹百平：「兵分21路前往全台各地，連車帶人逮捕21名的嫌犯，以及21輛的改裝車，總共查獲3部的一個遮牌器具，更有查獲到26包的K他命毒品。」警方查獲２４包Ｋ他命（圖／民視新聞）困擾雲林居民已久的噪音改裝車，這下子全被警方一網打盡，21台通通開進雲林縣警察局，居民終於可以好好睡覺，警方用行動宣示，打擊飆車族的決心！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：抓到了！雲林改裝車集體闖紅燈炸街 查獲21人21車起出毒品 更多民視新聞報導聲響炸街擾民！ 雲林改裝車囂張拆車牌暗夜飆速當紅燈是塑膠? 雲林改裝車"集體飆車" 無視號誌闖紅燈台中89猴飆車炸街還圍毆居民！壯男滅火器狂噴大亂鬥民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
送拾荒婦「回收電鍋」涉貪污 清潔隊員一審判3月緩刑2年
日前台北市一名黃姓清潔隊員，因將民眾丟棄的電鍋轉送給一名拾荒老婦人，被依《貪污治罪條例》起訴。案件引發全台關注，而士林地院今(2)日宣判，認為黃員動機出於助人，且涉案金額極低且已自首，裁定從輕量刑，判...華視 ・ 22 小時前 ・ 2
夜店大亨夏天倫才控訴前妻驚傳被砍 左手15公分刀傷
社會中心／綜合報導夜店大亨夏天倫，上週出面指控，前妻私自拿走百萬紅包錢與撫恤金，沒想到昨天晚上，夏天倫與女友，驚傳遭兩名黑衣人攻擊，夏天倫左手遭砍，出現15公分的刀傷，兇手疑似針對他而來，夏天倫深夜發文強調，沒影射誰是背後主謀，還說自己為朋友擋了一刀，而其中一名黑衣人，案發後主動投案。一名黑衣人，迅速從地下停車場，跑了出來，身影就這麼消失在巷子裡，幾分鐘前，他涉嫌和同夥就在停車場裡，砍傷夜店大亨夏天倫，陪伴在旁的女友，同樣遭到辣椒水攻擊。躺在病床上，衣服上還能看到血跡，臉部因為被噴辣椒水雙眼紅腫，顴骨附近也有遭毆打後留下的瘀青，對方持刀朝左頸攻擊，夏天倫本能反應伸出左手抵擋，出現十五公分的刀傷，明顯針對他而來，質疑根本是殺人未遂。夜店大亨夏天倫表示「我沒有任何的，我在生意上沒有任何的糾紛，兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，因為我那時候眼睛看得不是很清楚，所以（不知道）用棒子還是刀（攻擊）。」夏天倫委任律師余韋德表示「（會不會覺得說），（是因為你才開完記者會），這個部分我們就不方便說明，因為這個部分我們就不做過多的臆測。」黑衣人攻擊完後快閃 隨後又重回案發地向警方投案（圖／民視新聞）上周夏天倫，才出面控訴名媛前妻，取走紅包和撫恤金，短短幾天後，隨即遭人攻擊，引發聯想，夏天倫深夜發文表示，沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天是誰指使的，只要針對家人、親友，他都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。民視記者黃國誠表示「運動完的夏天倫，準備從這個停車場駕車離開，卻遭兩名男子無端攻擊，而案發後其中一名黑衣人，還重回現場主動向警方投案，但對於案情卻是避重就輕。」目擊民眾（變音處理）表示「（黑衣人）四點半進來的，那一對（情侶）四點初，（他是比他們早進來），（黑衣人）比他們早進來，（到真的動手是）兩個小時以後。」林姓嫌犯主動投案 對案情卻是避重就輕（圖／民視新聞）案發停車場地板和牆壁，還留有辣椒水乾掉後的水印，事發就在台北民生東路三段一處停車場，週日傍晚六點多，夏天倫與女友，打完室內高爾夫球後，前往大樓地下停車場牽車，埋伏在旁的兩名黑衣人，不但狂噴辣椒水，還拿出刀棍攻擊，夏天倫左手臂被砍傷，女友則遭辣椒水波及。松山分局偵查隊隊長許文鋒表示「研判本案為預謀犯案，經由刑事偵查作為，釐清犯案動機及釐清幕後，有無教唆共犯。」記者vs.嫌犯「預謀的嗎。」林姓嫌犯案發後主動到案，但對於案情細節不願多談，另一名同夥尚未到案，究竟犯案動機為何？背後疑點重重。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：夜店大亨夏天倫才控訴前妻 驚傳被砍傷！ 黑衣人案發後主動投案 更多民視新聞報導嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」才因離婚風波槓上前妻! "夜店大亨"夏天倫遭黑衣人砍傷最新／「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷 嫌犯曝動機竟是...民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
清潔隊員撿回收電鍋送拾荒婦 法院認「損害公務員廉潔形象」不免刑
台北市清潔隊一名黃姓資深隊員（62歲）因同情一名拾荒老婦人，從回收車上撿了一只還堪用的大同電鍋轉送她，因此被依貪汙罪起訴，士林地院審理後，黃姓清潔隊員被判刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
廢電鍋送老嫗遭起訴貪污 清潔隊員判刑3月、緩刑2年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北市政府清潔隊黃姓隊員被檢舉將撿到民眾丟棄的電鍋轉贈拾荒老嫗，被士林地檢署依貪污治罪條例之竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物者罪起訴，士林地院今（2）日宣判，黃員被依侵占職務上持有之非公用私有財物罪，處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。可上訴。 黃姓清潔隊員是去年7月被檢舉，在台北市北投區洲美街271號...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
第13波安居緝毒專案 查獲毒犯1969人、羈押134人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台灣高檢署統合六大緝毒系統自今年10月7日至10月26日執行第13波安居緝毒專案，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，共查獲毒犯1969人，製造、運輸、販賣毒品756人，羈押134人，其中查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品472人。 高檢署表示，統合六大緝毒系統，自107年1月執行首波「安居緝毒專案」，...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
台灣女裝電商霸主 撂人當街打運將！ 100萬交保
股票上櫃公司美而快董事長廖承豪，上個月17號，因為行車糾紛，涉嫌找人兩度毆打多元計程車司機，遭控告，台北地檢署昨天傳喚廖承豪到案，依妨害秩序等罪，諭令100萬元交保。 #女裝電商#美而快#廖承豪東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
新制唾液快篩上路! 花蓮首攔截"毒.槍.毒駕"三罪案例
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮富里鄉一名陳姓男子，因為把車子違規停在路邊，引來警方盤查。沒想到員警在車內不但發現安非他命，還搜出一把改造手槍與子彈。警方懷疑他毒駕，依新制以唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應。這起案件也成為新制上路後，花蓮首宗同時查獲槍枝、毒品與毒駕的案例。花蓮縣富里鄉中山路，晚間巡邏的玉里分局員警，上前臨檢一輛違規停車的自小客車。車內三名男子聲稱正在等買鹹酥雞，但陳姓駕駛神情緊張，引起警方注意。玉里分局富里分駐所長余岸霖：「駕駛時持有毒品並有駕駛行為，懷疑有毒駕情事。新制規定以唾液毒品快篩檢驗，初篩結果呈陽性反應。」陳姓駕駛在盤查時神情明顯緊張，員警在車上看到一包毒品夾鏈袋。（圖／民視新聞）員警看到車上有一包疑似毒品的夾鏈袋，進一步檢視後確認是二級毒品安非他命。陳姓駕駛雖然一開始否認，但在警方追問下，最後坦承毒品是自己所有。員警深入搜索車內，再查獲改造手槍一把、子彈兩顆。（圖／民視新聞）警方查獲毒品後，接著搜索車輛，在後座發現一把改造手槍與兩顆子彈。這起事件也成為花蓮縣實施唾液快篩新制以來，首度同時查獲槍枝、毒品與毒駕的案件。「槍、毒、毒駕」三罪併罰，陳男恐面臨重刑。(民視新聞趙永博花蓮報導)原文出處：新制唾液快篩首案! 「毒、槍、毒駕三罪」一次全曝光 更多民視新聞報導春水堂勒令停業！茶壺內含清潔劑害3人送醫 業者道歉了明年你會被國軍「教召」嗎？今天起開放查詢 線上管道曝光了記憶堪憂？忘了曾聘徐春鶯任新住民委員 蔣萬安竟反嗆民進黨雙標民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 3
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 412