錄取台大研究所「室友偷改放棄申請」！校方出手增額錄取 升級報到系統

記者柯美儀／台北報導

陳姓學生原錄取台大碩士班卻遭竄改「放棄報到」，台大維護考生權益，允許他以外加名額入學。（圖／資料照）

南投一名陳姓學生指控，今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，卻遭不明人士冒名修改報到狀態，將「報到成功」竄改為「放棄報到」。警方循線揪出「凶手」是陳姓學生同校室友，對此，台大允許陳姓學生以外加名額於114學年入學。

陳姓學生於今年3月初錄取台大光電所碩士班，並在3月25日於招生報到系統完成線上報到。然而6月2日晚間，陳生在同學提醒下驚覺，系統上其報到狀態已變成「放棄報到」。他認為自己的正取資格，遭到不明人士冒名竄改，也質疑網站遭非法入侵，隨即向台大教務處詢問並報案。

警方依循追查申請取消資格的IP位置，查出「凶手」是陳姓學生的同校好友兼室友駱姓學生。檢方指出，駱生偷拍陳生身分證並登入台大系統替其申請放棄入學資格。雙方已和解，檢方給予駱生緩起訴一年，並須於6個月內完成一次法治教育課程。

台大則回應，事發後台大以維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許該生以外加名額方式於114學年入學。

台大指出，現經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致，經查台大歷年招生，除本案外從未發生類似事件。然經內部討論精進，現台大各招生管道之報到系統均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

