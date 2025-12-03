錄取台大碩士班遭嫉妒室友「冒名放棄」 校方同意外加名額入學

台大研究所正取生「放棄報到」，查出是昔日室友冒充申請。（資料畫面）

南投陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，完成網路報到後，已著手準備新生活，卻在2個月後被同學告知錄取資格變成「錄取放棄」，讓他質疑遭駭客竄改資料。警方追查發現是駱姓室友嫉妒陳生考上台大，偷用對方身分證登入系統「申請放棄」；台大表示，此案將以救濟方式送校方招委會審議，允許該生入學，未來會精進認證機制，新增個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

陳生錄取台大光電工程研究所碩士班正取學生資格，今年6月被告知在台大報到網站顯示放棄，他隨即向台大教務處詢問並報案，一開始以為是台大網站有漏洞，但台大表示放棄資格的程序嚴謹，必須輸入個人帳號密碼並上傳身分證影本佐證，經查詢確定是本人所為，且過去從未發生類似事件。

警方追查申請取消資格的IP位置，顯示是南投草屯，進一步查獲嫌犯是被害人的昔日室友、同校的駱姓男大生。駱男到案坦承，得知室友考上台大光電工程學研究所，心生嫉妒且先前曾偷拍過對方身分證資料，才會心生歹念，駱男在5月23日下午3時許，在南投租屋處登入陳生帳號，並以偷拍取得的身分證進行身分驗證，成功進入系統點選「申請放棄」，全程僅花17秒。

駱男已和陳生達成和解，檢察官予以緩起訴1年，並要求駱男在6個月內接受一次法治教育課程。台大今天表示，同意允許陳生以外加名額方式於114學年入學，也強調歷年招生，除本案外，從未發生類似事件，將精進機制，增須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。





