錄取台大碩班卻遭「同住的他」惡搞放棄資格 校方：史無前例、增列OPT驗證機制

一名陳姓學生獲臺灣大學研究所正取資格，並在3月完成網路報到，6月卻發現遭人竄改為「錄取放棄」，他質疑網站遭駭客入侵並報警處理，沒想到竟是同學兼室友的駱姓同學惡搞，由於雙方已經和解，南投地檢署給予駱男緩起訴處分。

國立臺灣大學回應，此案以救濟方式提送會議討論，允許陳生以外加名額方式於114學年入學，招生管道報到也新增認證機制，須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

錄取台大碩班 卻遭室友惡搞

國立暨南國際大學陳姓、駱姓學生為室友關係，陳姓學生6月時發現錄取臺大研究所正取資格竟遭竄改為放棄報到，導致學籍遭取消，陳生懷疑是駭客所為向警方報案。

警方進一步調查發現，申請取消資格的IP位置在南投縣，南投地檢署查出，駱男於5月23日在南投縣租屋處，以自己電腦連結至臺大網站，登入陳姓學生身分證字號等資料，並點選「申請放棄」而變更陳姓學生入學資格。

駱男事後坦承犯罪事實，行為違反個人資料保護法、刑法無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦、無故變更他人電磁紀錄等罪，檢方考量駱男與陳生達成和解，並履行和解條件完畢，陳生也同意駱男為緩起訴處分，因此認以緩起訴為適當，緩起訴期間1年，並應於處分確定後6個月內，參與南投地檢署指定法治教育課程1次。

台大討論精進：增列OPT驗證

臺大校方今日回應，事發後在維護考生權益為前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許該生以外加名額方式於114學年入學。

臺大表示，經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致，經查臺大歷年招生，除本案外從未發生類似事件。

臺大指出，經內部討論精進，現臺大各招生管道之報到系統均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。