錄取率低於5%！第14屆TBSA全國大專創新企劃競賽9強名單出爐

近 200 支隊伍激戰 決戰創意落地 總決賽將於 2 /7 登場

【記者 沁諠／台北 報導】由社團法人台灣商務策劃協會（TBSA）主辦的「第 14 屆 TBSA 全國大專創新企劃競賽」，1月15日正式公布全國總決賽入圍名單。本屆競賽吸引全台大專院校高度關注，共有近 200 支隊伍，近千名師生報名參賽，經過初賽與複賽的嚴格篩選，最終僅有 9 支菁英隊伍脫穎而出，晉級率低於 5%，展現了國內大專學子在商業企劃領域的高水準競爭力 。

TBSA 全國大專創新企劃競賽素有「企劃人才搖籃」之稱，本屆以「讓創意落地，從企劃開始」為核心精神，鼓勵 Z 世代青年在 AI 驅動與數位科技飛速發展的環境下，善用企劃工具將靈感轉化為可行方案 。參賽隊伍需針對「創新服務創業企劃」、「品牌商品創意行銷」及「在地文化與文創行銷企劃」三大主題進行提案，不僅考驗學生的創意思考，更強調市場分析與商業模式的實務可行性 。

針對本屆入圍名單，TBSA 評審團指出，今年參賽作品的成熟度令人驚艷。入圍的 9 強隊伍在企劃邏輯、市場洞察以及策略結構上，皆展現了超越學生作業層次的專業水準。評審團強調，這些作品不只是單純的創意發想，更具備了解決實際市場問題的潛力，充分體現了「能想、能做、能說」的新世代人才特質 。

社團法人台灣商務策劃協會（TBSA）理事長鐘基啟表示：「在 AI 時代，『企劃力』是年輕人邁向未來的萬用轉接頭。我們看到這群學生不只具備創意，更擁有將點子落地的執行思維。能夠從近 200 支隊伍中殺出重圍的這 9 組同學，已經證明了他們是該領域的佼佼者。TBSA 舉辦競賽的初衷，正是希望搭建一個產學接軌的平台，讓企業看見這些具備即戰力的潛力新秀。」

本屆全國總決賽將於 2026 年 2 月 7 日舉行 。屆時，晉級的 9 強隊伍將進行現場提案簡報與影音展示，直接面對業界評審的提問與挑戰，角逐全國總冠軍的最高榮耀及獎金 。TBSA 誠摯邀請各界持續關注這場年度企劃盛事，共同見證新一代企劃王者的誕生。（圖／記者沁諠翻攝）