錄取率僅 7 %！台電、台糖等國營事業開缺吸逾萬人報考 起薪4.6萬

台電今天（9 ）日舉行 114 年新進職員甄試初試，全台超過 1 萬 5733 人報考。 圖：張良一／攝（台電公司資料照）

[Newtalk新聞] 經濟部所屬國營事業今（9）日舉行 114 年新進職員甄試初試，台電、台糖、中油及台水等四大國營企業釋出職缺，吸引全台超過 1 萬 5733 人報考。考試於台北、台中、高雄及花蓮四個考區同步登場，首節實到 8539 人，到考率 54.27 %，預計錄取 616 人，平均錄取率僅約 7.21 %，競爭相當激烈。

經濟部指出，本次甄試由甄試委員會統籌辦理，招考對象為專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共分為 22 個類別。初試採筆試方式進行，考科包括共同科目國文、英文（占總分 20 %），以及各類別專業科目兩科（占總分 80 %），測驗內容以實務應用與專業知識為主。

為防止電子舞弊影響考試公正，經濟部特別邀請國家通訊傳播委員會（NCC）派員進駐各考場監測異常電波，並出動電波定向監測車巡邏；廉政署南調組也同步派員巡查，以維持考場秩序與公平性。此外，為確保安全，本次甄試全程不開放陪考。

根據規劃，甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，名單預定於明年 1 月 7 日公布於甄試網站，以及經濟部及台電、台糖、中油、台水等機構官網。最終錄取人員將依初、複試總成績高低及志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格者，取得正式派用資格。

經濟部說明，錄取人員正式派用後起薪依各公司規定辦理，目前各事業機構新進職員起薪約為新台幣 4 萬 6 千元，之後將依工作績效與考核結果逐步晉薪。

