錄外景驚悚插曲曝光！阿本突爆意外「全程連滾帶爬」：很綜藝荒唐
錄外景驚悚插曲曝光！阿本突爆意外「全程連滾帶爬」：很綜藝荒唐
記者陳宣如／綜合報導
藝人阿本（翁瑞迪）日前為了錄製實境節目前往台東，節目尚未正式開拍，通告途中卻先出現突發狀況。原本自認行程安排滴水不漏，卻因一個關鍵環節出現「意外插曲」，讓整趟移動過程瞬間失控，連他本人事後回想都形容「很綜藝荒唐」，這段錄影前的小插曲隨即引發粉絲關注與討論。
阿本透露，當天為配合外景拍攝，清晨5點半就起床準備，不僅完成梳化，也事先處理好餵狗、購買早餐等日常事務後才出門。他表示，抵達車站時距離火車發車還有約40分鐘，時間相當充裕，整個人狀態也十分放鬆，形容自己是「從從容容、游刃有餘的在車站吃早餐等車」，心裡認為這趟行程應該「萬無一失」。
未料，正是這份安心感讓意外悄然發生。阿本事後說明，當時因一時疏忽，在錯誤的月台候車，直到發現不對勁才驚覺狀況不妙。他形容那一刻只能立刻行動，「居然等錯月台，後來真的是匆匆忙忙、連跑帶跳、連滾帶爬，扛著行李衝到對面月台」，場面相當狼狽。
即便全力衝刺，現實仍相當殘酷。阿本回憶，在趕到正確月台、準備上車的瞬間，卻眼睜睜看著列車關門離站，「要上車那瞬間車門關上」，讓他當場愣住，也正式開啟這趟「沒攝影機在拍，也很綜藝荒唐」的外景前序曲。
所幸，後續在台鐵工作人員協助下，確認仍有一班晚一小時、且是能最快抵達東部的列車，才讓行程出現轉圜空間。阿本也同步向節目製作單位說明狀況，並轉述製作人的回應：「還好製作人說不影響原訂進度」，才讓他稍微鬆了一口氣。
事後阿本在社群平台發文分享這段經歷，寫下：「明明準備得萬無一失，我卻一失了！」貼文曝光後，不少粉絲與網友笑稱宛如真人版綜藝橋段，也有人留言「太真實了！像經常坐錯電車的我」、「我也有這種情況」、「好慘的阿本」，也有粉絲誇讚他的專業，「幸好你還是有錄到《嗨！營業中》呢！你是最專業的藝人呀！」，顯見粉絲既同情又肯定他最後順利完成拍攝的表現。
更多三立新聞網報導
炎亞綸承認情變鬼鬼！阿本夾中間高EQ面對 昔日三人好友回不去了
炎亞綸認斷聯鬼鬼！想約出來聊但破局 首談「背後原因」反問一件事
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
錄到一半出事了！姚元浩「突慘遭流放」睡荒野 鬼鬼崩潰尖叫失控
其他人也在看
愛擠痘要小心！美32歲女擠到「死亡三角區」 臉腫下垂癱瘓送醫
美國喬治亞州一名32歲女子琳賽（Lindsay de Oliveira）因擠壓長在鼻子與上唇之間的痘痘，導致嚴重細菌感染，甚至出現半邊臉部癱瘓的情況，事後她在影音平台TikTok分享自身經歷，提醒大眾切勿隨意擠壓「死亡三角區」的痘痘，以免釀成嚴重後果。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
當家寧危機公關？炎亞綸還原進群內幕 「待2分鐘就揹黑鍋」直言：很賭爛
炎亞綸今（26日）舉辦媒體見面會，並首度開箱個人全新工作室，與媒體及粉絲分享近1年來的心境轉折。活動中，外界關注的焦點之一，是他日前被網友點名，疑似涉及YouTuber「Andy老師」所指控的「危機公關群組」事件。對此，炎亞綸首度公開說明來龍去脈，坦言自己對此感到相當無奈。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
1顆痘痘差點害毀容！32歲女擠破「死亡三角區」 半邊臉癱險傷腦
根據外媒《每日郵報》報導，住在美國喬治亞州的32歲女子德奧利維拉日前在影音平台TikTok曬出一段影片，內容提到她某天早上起床，發現鼻子與上唇之間冒出一顆看似普通的小痘痘，外觀並無異常，於是像多數人一樣順手將其擠破。未料隔日患部開始明顯腫脹，臉部甚至出現下垂情況...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
炎亞綸認了被鬼鬼排擠！不回訊息怕受傷害 友情生變冷靜期長達一年
炎亞綸近年事業全面開花，從音樂、影視到創業與個人品牌皆有新布局。他在生日當天驚喜推出歷時三年打造的全新專輯《Ikigai》，並同步公開海外巡演計畫，同時以 YouTube 節目《我偷偷升級》分享 CEO 日常，展現多重身分的轉型成果；此外，他也創立影視公司「大浪娛樂」，一次公布四大內容計畫，正式進軍幕後製作，事業版圖持續擴張。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
驚！邱宇辰控男星「赤裸上半身」強壓：我累到睡著
邱宇辰（毛弟）、連晨翔近日在夏和熙、阿本、木木的網路綜藝《OMO調查局》分享私下好交情，沒想到這一切都讓夏和熙相當吃醋，就連一旁「看戲」的阿本都忍不住逼問邱宇辰「若兩人（連晨翔、夏和熙）掉到海裡要救誰？」結果，邱宇辰竟選擇救連晨翔：「因為夏和熙游泳很快、很厲害」，讓夏和熙相當受傷。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
卓揆：強化大型活動及重要交通節點安全監控與應變效率
行政院今天（26日）召開臨時院會，針對1219隨機襲擊事件，行政院院長卓榮泰於院會中率領全體閣員向罹難者進行默哀，針對後續可能發生的模仿效應，卓院長在聽取內政部及交通部所提出的「近期大型活動及重要交通國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 1
炎亞綸想結婚卻遭男友拒絕 穩交6年送8萬大禮
炎亞綸身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等多重管理身分，今（12╱26）透露旗下有40個員工，光年終就破200萬，而男友也是他的經紀執行，笑說：「年終一視同仁，公私分明。」40歲的他坦言想結婚，被問何時開始想與對方共度一生？他說：「就這3年非常的有感覺，我以前不想結婚的，他是我第1個想結婚的人。」太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快去加油！下週油價估漲0.3到0.4元
下週油價要漲啦!受到國際油價上漲影響，國內油價也跟進調漲，預估下週國內汽油調漲約0.3到0.4元、柴油調漲0.3到0.4元。國際油價因美國對委內瑞拉原油出口進行查緝而上漲。根據中油累算至12月25日之7D3B週均價為62.23美元，較上週（60.45美元）上漲1.78美元。本週新臺幣兌美元匯率為31自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
防範再現1219悲劇！煙霧、追捕、制伏歹徒 市府站模擬隨機攻擊應變
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導為強化重大治安事件的應變能力，台北市政府今（26）日13時在捷運市府站及周邊區域，舉行高強度危安演練，模擬隨機攻擊歹徒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SBS歌謠大戰特別舞台回顧！「洪瑞珍」女團合作、NCT WISH、CORTIS聖誕舞台…十大舞台亮點
年末音樂盛典《2025 SBS歌謠大戰》在聖誕節晚上播出，除了可以看到歌手團體帶來的各別舞台外，粉絲最期待的就是當夜限定的特別舞台，不論是跨團合作還是翻唱他團歌曲，到各團成員的Solo舞蹈和Rap表演，都是粉絲必須珍藏的難得畫面！今年2025 SBS歌謠大戰包括三大人氣女團LE SSERAFIM 、NMIXX、IVE忙內的合作舞台；TXT、ZB1、RIIZE、TWS跨團合唱；新人組合Hearts2Hearts、KiiiKiii分別翻唱同公司前輩aespa、IVE歌曲；還有特別的聖誕節舞台等等，馬上來看看有哪些讓人意猶未盡，不斷重播的特別舞台吧！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 1
誠品南西店外驚現恐嚇字條！放話「我將會殺更多人」 警方採證追查中
中山一派出所表示，員警當時正在執行誠品南西店周邊守望勤務，接獲通報後，立即前往現場確認狀況，並依規定受理案件，隨後派員進行現場採證，同時調閱周邊監視器畫面，以釐清紙條來源與張貼者身分，目前已展開追查。中山分局進一步說明，事件發生後已同步通報相關單位，加強...CTWANT ・ 1 天前 ・ 24
朱孝天連環爆料突低頭道歉 名嘴嘆「他不是壞人」但輸了4點
朱孝天近來頻傳連環毀滅式爆料，昨(25日)聖誕節深夜他態度大轉低頭道歉，承認是因近日網暴影響，身心壓力大才發表失當言論，並承認自己所說與實際情況不相符。對此，資深媒體人狄志為今稍早發文表示，就他看來朱孝天並非壞人，只是用錯方法，並指他在舞台、尊重、粉絲支持、情懷等4點全面大輸。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
歐洲橄欖油爆發信任危機 專家：掺假風險升、標示更混亂
橄欖油曾因產量低迷與氣候衝擊而價格飆升，但當市場開始回穩時，隨之而來的卻是品質與來源問題。（圖片來源：food ingredients first） 撰文＝編輯部食力 ・ 1 天前 ・ 發起對話
政院修法「立委赴中要許可」藍委氣炸！翁曉玲批無聊 綠委：立院自找的
日前多名國民黨立委低調赴中引發議論，事後才稱是去廈門參加台商活動，反批綠營「抹紅」。事實上，綠營多次提案要求立委赴中須納管，但皆被藍白否決，如今行政院拍板通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，明定公務員到中國大陸全面採許可制，藍委翁曉玲等人不滿開轟，綠委鍾佳濱則說，五院裡只有立法院沒有相關規定，立法院自己不訂、行政院幫你訂，也是立法院自找的。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 5
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 91
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」
童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10