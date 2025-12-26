錄外景驚悚插曲曝光！阿本突爆意外「全程連滾帶爬」：很綜藝荒唐
記者陳宣如／綜合報導
藝人阿本（翁瑞迪）日前為了錄製實境節目前往台東，節目尚未正式開拍，通告途中卻先出現突發狀況。原本自認行程安排滴水不漏，卻因一個關鍵環節出現「意外插曲」，讓整趟移動過程瞬間失控，連他本人事後回想都形容「很綜藝荒唐」，這段錄影前的小插曲隨即引發粉絲關注與討論。
阿本透露，當天為配合外景拍攝，清晨5點半就起床準備，不僅完成梳化，也事先處理好餵狗、購買早餐等日常事務後才出門。他表示，抵達車站時距離火車發車還有約40分鐘，時間相當充裕，整個人狀態也十分放鬆，形容自己是「從從容容、游刃有餘的在車站吃早餐等車」，心裡認為這趟行程應該「萬無一失」。
未料，正是這份安心感讓意外悄然發生。阿本事後說明，當時因一時疏忽，在錯誤的月台候車，直到發現不對勁才驚覺狀況不妙。他形容那一刻只能立刻行動，「居然等錯月台，後來真的是匆匆忙忙、連跑帶跳、連滾帶爬，扛著行李衝到對面月台」，場面相當狼狽。
即便全力衝刺，現實仍相當殘酷。阿本回憶，在趕到正確月台、準備上車的瞬間，卻眼睜睜看著列車關門離站，「要上車那瞬間車門關上」，讓他當場愣住，也正式開啟這趟「沒攝影機在拍，也很綜藝荒唐」的外景前序曲。
所幸，後續在台鐵工作人員協助下，確認仍有一班晚一小時、且是能最快抵達東部的列車，才讓行程出現轉圜空間。阿本也同步向節目製作單位說明狀況，並轉述製作人的回應：「還好製作人說不影響原訂進度」，才讓他稍微鬆了一口氣。
事後阿本在社群平台發文分享這段經歷，寫下：「明明準備得萬無一失，我卻一失了！」貼文曝光後，不少粉絲與網友笑稱宛如真人版綜藝橋段，也有人留言「太真實了！像經常坐錯電車的我」、「我也有這種情況」、「好慘的阿本」，也有粉絲誇讚他的專業，「幸好你還是有錄到《嗨！營業中》呢！你是最專業的藝人呀！」，顯見粉絲既同情又肯定他最後順利完成拍攝的表現。
