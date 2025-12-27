錄影前突爆意外濺血！女星當場崩潰掩面痛哭 「尷尬畫面」全被拍

記者蔡維歆／台北報導

林予晞假裝拭淚。（圖／華視提供）

本集主題為看似樸實卻暗藏難度「平凡但不平淡的雞蛋」，選手必須用最日常的食材，端出足以說服評審的關鍵料理。成功晉級的四組將正式邁入下一階段，距離冠軍賽只差一步，而分數最低的組別將在此告別舞台。選搭檔時依舊火花四射，鄭淳豪與胡宇威「雙向選擇」成功配對，鍾欣凌立刻笑虧：「你果然除了妮妮之外，愛的就是鄭淳豪了！」另一邊看到安心亞與陳勇孝再次組合失敗，鍾欣凌更是用哭腔喊話：「你從頭到尾都選陳勇孝，予晞都幫你哭了！」一旁的林予晞立刻假裝拭淚逗得現場笑成一片。

本集特別邀請「港點女王」鄭智善（右）擔任評審，(左)為鍾欣凌。（圖／華視提供）

料理準備過程同樣狀況連連，林予晞透露自己在練菜前一天不慎傷到手，儘管傷口已經過了三、四天但只要靠近爐火依舊會特別敏感，讓她在正式比賽時冷汗直流，她與 Jessica 以「宮廷料理」為概念，獻給今天的女王評審鄭智善，並挑戰在法式吐司上製作拔絲焦糖，直接向鄭智善的「拔絲神技」下戰帖，讓她驚喜直呼：「我想看！」。姚淳耀與陳勇孝則端出一道「快要失傳的老台菜」，運用水煮蛋搭配魚漿。

然而在公布《星廚之戰》成績前，鍾欣凌透露各組平均分數差距不到一分，甚至有兩組僅差零點七分，讓現場氣氛瞬間凝結。面對可能止步的結果，安心亞坦言：「能留到這裡的最後一集，我已經很有成就感了，我會把這份榮耀帶走。」講評時，鄭智善大讚蔡詩芸與施捷夫充分發揮雞蛋原味，讓她印象深刻；Charles 則認為安心亞與 Will高郁皓的料理發想很好，卻少了一點料理想傳達的感覺；何順凱則直指林予晞與Jessica的料理「蛋味不夠突出」。最終公布最後一名時，全場氣氛低迷，選手們一一擁抱道別，為這場殘酷又感性的淘汰賽畫下句點。

