錄影四個月胡宇威驚語：我最後悔！真相曝光反遭林予晞開嗆

▲ 林予晞(左)、姚淳耀、胡宇威。明星除助們等待公布結果。

台北市 / 陳昱秀

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持 ，本週(18日)迎來最終決賽定生死的關鍵時刻！本集將誕生第一名的頂尖名廚與明星廚助，兩人將各別抱走高達一百萬元的獎金。為了最終榮譽，名廚們使出渾身解數端出頂級料理，明星廚助也為了服務費展現最貼的服務。

目前場上僅剩四位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰爭奪冠軍。延續上一集的座位表障礙，本集一開始，姚淳耀在外場遭遇嚴峻考驗！因牛排生熟度問題導致他陷入重重困難，為了將料理送回廚房讓廚師加熱，耗費了大量往返時間，現場甚至出現一位賓客的牛排遲遲沒有出的窘境，讓他一度不知所措地直呼：「我真的不知道該怎麼辦。」在最後總結時，返場廚師因點餐率極高讓其他參賽者非常緊張，林予晞則自信表示：「雖然要面對返場廚師低價競爭的威脅，但我覺得我們的料理有那個價值、服務有到位，客人還是吃得很開心。」而在公布服務費時，姚淳耀則難掩失落神情，難過地說：「算一算我覺得我給自己只有六十分，蠻沮喪的。」

姚淳耀難掩失落神情覺得自己只有六十分。

▲ 姚淳耀難掩失落神情覺得自己只有六十分。







在總冠軍賽開始前，主持人鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快四個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟有大批參賽者舉手，讓鍾欣凌驚訝大喊：「為什麼這麼多！」姚淳耀則笑著說：「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高，連鍾欣凌都開玩笑的嗆他：「這種話你講得出來？」姚淳耀則開心的說：「我太太覺得我做菜變好吃了！」引發全場大笑。胡宇威則語出驚人地大喊：「我最後悔！」隨後才解釋：「因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」讓 Ricky 鄭淳豪立刻積極招攬：「我們店裡有缺人喔！」林予晞也忍不住嗆他：「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」





胡宇威語大喊：「我最後悔！」

▲ 胡宇威語大喊：「我最後悔！」







最後一戰正式引爆，胡宇威這組竟發生「撞菜」狀況，讓他當場崩潰大喊，儘管與夥伴緊急討論調整方案，結果卻發現什麼都不能做，只能無奈大笑。而姚淳耀則再次陷入「馬鈴薯地獄」，他苦笑地說：「怎麼每一集我都在做馬鈴薯泥，這根本我的馬鈴薯進化史。」點餐環節更出現其中一組「爆單」盛況，驚人的點單數量讓明星廚助們紛紛張大嘴巴，林予晞驚呼：「太多了吧這誰啊！」姚淳耀與胡宇威也驚呼連連。





林予晞分享林爸爸等了四十年，終於等到她做菜給爸爸吃。

▲ 林予晞分享林爸爸等了四十年，終於等到她做菜給爸爸吃。







在最終結果公佈前，姚淳耀感性的說：「經過比賽做了各式各樣的泥，跟馬鈴薯很有緣，但也感覺到自己成長許多。」林予晞則分享：「我爸爸等了四十年，終於等到我做菜給他吃。」讓鍾欣凌讚嘆：「哇！很感人耶！」

本次結算方式以總營業額減掉成本為積分，但定價的百分之三十影響力巨大。由於每位參賽者都曾在第一集有過不錯表現，究竟最終冠軍寶座由誰奪下？更多精彩內容，敬請鎖定華視主頻每週日晚間 8 點播出，每週六晚間 8 點於三立都會台、晚間 10 點緯來綜合台，並於當日晚間 11 點於 LINE TV、Hami 影劇館+ 上架更新。

